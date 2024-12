B17 nach Unfall voll gesperrt

Eine 63-Jährige Fahrerin eines Minis hat am Mittwochmorgen einen Unfall auf der B17 verursacht, wie die Polizei mitteilt. Gegen 9 Uhr setzte die Frau zum Überholvorgang an und scherte auf die linke Spur aus. Etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Richtung Oberottmarshausen übersah sie jedoch dabei einen von hinten kommenden Autofahrer. Dieser musste auf die rechte Spur ausweichen, krachte an die Leitplanke und wurde zurück auf die Fahrbahn und an die Mittelleitplanke geschleudert. Leicht verletzt kam er später ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin fuhr zunächst weiter, konnte jedoch durch Zeugen, die sich das Kennzeichen merkten, ausfindig gemacht werden.

Vollsperrung auf der B17 wieder aufgehoben

Zunächst waren beide Fahrspuren Richtung Augsburg wegen herumliegender Autoteile voll gesperrt. Anschließend wurde die rechte Fahrbahn wieder freigegeben. Feuerwehren aus Wehringen, Oberottmarshausen und Kleinaitingen waren an der Unfallstelle im Einsatz. Mehrere Rettungswagen wurden angefordert. Ab 10.30 Uhr war die B17 Richtung Augsburg wieder voll befahrbar. (AZ)