Schwabmünchner Voltigierteam ist Kreismeister 

Beim Reit- und Fahrverein Schwabmünchen gab es in der Leuthau wieder akrobatische Figuren auf den Pferden zu bestaunen.

Im Rahmen des Voltigierturniers des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen wurde auch die Kreismeisterschaft für Augsburg/ Aichach ausgetragen. Der Höhepunkt war die Gruppen-Voltigier-Prüfung der Klasse S (schwer) und M (Mittel). Neun Gruppen traten zur Pflicht und Kür an. Die beste Gesamtwertnote erzielte das Team Oberland II mit 7,105. Dahinter folgte das Team Schwabmünchen I, welches mit der Gesamtnote 6,827 den zweiten Platz belegte und damit Kreismeister als bestes Team des Kreises Augsburg/Aichach wurde.

Susanne Simmet führte das Pferd „Da Vinchi 2“ an der Longe und die Voltigiererinnen Ronja Simmet, Lisa Eichberger, Charlotte Strauß, Carla Doll, Sophie Ammann und Amelie Gistl gaben ihr Bestes. Die Vizemeisterschaft ging an den Augsburger Pferdesportverein. Dessen Voltigiergruppe siegte in der Prüfung 2 vor dem RVV München-Daglfing II und Weicht II. Beim Gruppen-Voltigieren der Klasse L (leicht) holten sich die Damen des Augsburger Pferdesportvereins die Kreismeisterschaft. Das Team Schwabmünchen III wurde hier Vizekreismeister mit dem vierten Platz in ihrer Prüfung. Die Siegergruppe von Freising II und die anderen Teams kamen von außerhalb des Landkreises. Die zweite Auswahl des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen belegte den sechsten Platz in dieser Prüfung.

Das Team Schwabmünchen I, das auf der Reitanlage in der Leuthau Kreismeister wurde, bei seiner Kür. Foto: Jannika Zindath

Bei den Einzelwettbewerben siegten Hanna Scholz aus Starnberg auf dem Pferd Ester Murdock in der Klasse L und Laura Lutz aus Freising auf Henry 412 in der Klasse S. Bei der Prüfung Nummer neun war Julia Hein aus Eichstätt als Einzelstarterin ebenso konkurrenzlos wie die einzigen Doppelvoltigierer Laura Lutz und Veronica Frey aus Freising. An den beiden Turniertagen Samstag und Sonntag nahmen rund 23 Gruppen mit etwa 50 Pferden aus Bayern und Baden-Württemberg teil. Eine Gruppe besteht aus drei bis acht Voltigiererinnen, die bei der Pflicht nacheinander und bei der Kür auch gleichzeitig zu dritt auf dem Pferd ihre akrobatischen Figuren darbieten.