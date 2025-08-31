Deutschland war nicht sein Ziel: Wie dieser Augenarzt aus Syrien in Schwabmünchen seine Heimat fand

Bei den Patienten in der „Südblick“-Augenklinik in Schwabmünchen ist er beliebt, wird als herzlich und sympathisch beschrieben. Mohamad Kadri ist mittlerweile Regionalleiter für drei Augenarztpraxen im südlichen Landkreis. Dabei wollte der Syrer vor zehn Jahren gar nicht nach Deutschland. Doch nachdem Kadris Praxis in Damaskus zum vierten Mal bombardiert wurde, brach er seine Zelte in Syrien ab.
Schwabmünchen
