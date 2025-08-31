Icon Menü
Flüchtling wird Klinikchef: Die Erfolgsgeschichte von Mohamad Kadri

Schwabmünchen

Deutschland war nicht sein Ziel: Wie dieser Augenarzt aus Syrien in Schwabmünchen seine Heimat fand

Vor zehn Jahren strandete der syrische Augenarzt Mohamad Kadri ungewollt in Schwabmünchen. Nun bezeichnet er die Stadt als seine Heimat. Und leitet drei Praxen.
Von Christian Kruppe
    Fühlt sich nicht nur inmitten seiner Patienten wohl: Mohamad Kadri kam vor zehn Jahren als Flüchtling und sieht Deutschland jetzt als seine Heimat.
    Fühlt sich nicht nur inmitten seiner Patienten wohl: Mohamad Kadri kam vor zehn Jahren als Flüchtling und sieht Deutschland jetzt als seine Heimat. Foto: Christian Kruppe

    Bei den Patienten in der „Südblick“-Augenklinik in Schwabmünchen ist er beliebt, wird als herzlich und sympathisch beschrieben. Mohamad Kadri ist mittlerweile Regionalleiter für drei Augenarztpraxen im südlichen Landkreis. Dabei wollte der Syrer vor zehn Jahren gar nicht nach Deutschland. Doch nachdem Kadris Praxis in Damaskus zum vierten Mal bombardiert wurde, brach er seine Zelte in Syrien ab.

