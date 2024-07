Vorfahrt missachtet: Auto wird frontal von Bus erfasst

Spektakulärer Unfall an der Kreuzung Messerschmittring und Dornierstraße in Königsbrunn: Dort stießen am Mittwochabend ein Linienbus und ein Auto zusammen.

Laut Polizei missachtete eine Autofahrerin gegen 18.50 Uhr die Vorfahrt des Linienbusses. Beim Einbiegen wurde ihr Wagen frontal vom Bus erfasst. Im Bus befanden sich mehrere Fahrgäste, von denen aber niemand verletzt wurde. Fahrzeugteile und Betriebsstoffe verteilten sich auf der Fahrbahn. (AZ)