Vorratshaltung: So macht man Obst und Gemüse haltbar

Herbstzeit ist Erntezeit. Nicht nur, dass alles Obst und Gemüse, welches der heimische Garten nun hervorbringt, nicht auf einmal gegessen werden kann. Nein, die persönliche Vorratshaltung erfährt in den vergangenen Jahren immer mehr Zuspruch. Man weiß, was drin ist in diesen Gläsern, die am Ende eines Einkochtages schön aufgereiht in der Speisekammer stehen.

An Weihnachten gibt es Tomatensoße geschenkt

Carina Brunner unterrichtet Küchenpraxis an der Teilzeitschule für Hauswirtschaft in Schwabmünchen und kennt sich nicht nur deshalb mit Einkochen und Einmachen aus. „Privat liebe ich es, meine Tomaten zu Tomatensoße zu verarbeiten. Die gibt es dann an Weihnachten als Geschenk von mir für meine Freunde“, verrät sie. Was im Herbst in Flaschen und Gläsern haltbar gemacht wird, kann also nicht nur dem eigenen Genuss dienen, sondern auch ein selbstgemachtes Geschenk oder Mitbringsel sein.

Marmelade eignet sich für Anfänger

Doch wie kocht man eigentlich ein? „Für Einsteiger würde ich mit einem Fruchtaufstrich anfangen“, empfiehlt Carina Brunner. Die Marmelade lässt sich auf dem Herd mit relativ wenig Gegenständen wie Topf, Gläser, Einfülltrichter und Kochlöffel gut zubereiten.

Mehr Küchengeräte erfordert das Einwecken. Das gelingt im Backofen, Dampfgarer oder Weckautomaten. Wer sich letzteren anschaffen möchte, sollte sich vorher fragen, ob sich so eine Investition lohnt und ob auch der Platz dafür da ist, das gute Stück das restliche Jahr über aufzubewahren, wenn nicht gerade Einmachzeit ist. „Wenn man eigene Produkte aus dem Garten hat und das Interesse daran, diese zu verarbeiten, lohnt sich ein Weckauomat schon“, meint Carina Brunner dazu. Alternativ könne man auch den Backofen benutzen.

Darauf sollte man achten

Wichtig beim Einmachen ist vor allem die Küchenhygiene. Damit sich später kein Schimmel bildet, sollten die Gläser und Flaschen sauber sein und steril. Das schafft man, wenn man sie bei 160 Grad 15 Minuten im Backofen erhitzt oder sie mit kochendem Wasser übergießt. Auch Deckel und Gummis sollten sauber sein und mit kochendem Wasser übergossen werden. „Nach dem Sterilisieren sollten die Gläser nicht mehr am offenen Rand berührt werden“, rät Brunner.

Harte Gemüse wie Rote Beete, Karotten, Bohnen, Brokkoli oder Blumenkohl müssen vor dem Einmachen blanchiert werden, sonst werden sie nicht weich. Andere Gemüsesorten oder Früchte kann man direkt ins Glas geben. Beim Einkochen hält Carina Brunner dazu an, sich an die Zeiten im Rezept zu halten. „Kocht man zu lange ein, wird alles matschig, bei zu kurzer Zeit, sind Gemüse und Früchte noch hart“, erklärt sie, gibt aber auch zu: „Wie bei allen Dingen, macht hier die Übung den Meister.

Auch Dörren oder Trocknen gehören zur Vorratshaltung und sorgen dafür, dass die Herbstgenüsse noch lange schmecken. Und bei allem Aufwand, den die Haltbarmachung der Lebensmittel mit sich bringt: Stehen alle Gläser fertig im Schrank, ist es später eine große Zeitersparnis, wenn man dann nur noch ein passendes Glas öffnen muss.

Rezept Sommersalat aus dem Glas

Zutaten: 2 kg Zucchini (gern grün und gelb gemischt), 2 kg Gurken, 1 kg Zwiebeln, 1 kg Tomaten, 100 g Salz, 200 g Zucker, 1,2 l Weißweinessig, 2 l Wasser, 250 ml Rapsöl, Chiliflocken nach Belieben Zubereitung: Gemüse waschen, putzen, und in gleichmäßig große Stücke schneiden. In einer großen Schüssel mit dem Salz vermengen und zwei bis drei Stunden abgedeckt im Kühlschrank ziehen lassen. Gemüse in Gläser verteilen und nicht mehr als dreiviertel voll machen. Zur Salzlake Zucker, Essig, Wasser und Rapsöl mischen. Den Sud über das Gemüse gießen und die Gläser bis zum Rand füllen. Mit Gummi, Deckel und Klammern verschließen. Gläser im Weckautomat bei 95 Grad etwa 30 Minuten einkochen.