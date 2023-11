Wärmeversorgung

06:00 Uhr

Schwabmünchens Nahwärmenetz ist bereit

Plus Das innovative Wärmenetz läuft bis zum Jahresende noch über eine Noteinspeisung. Fast alle Häuslebauer im Schwabmünchner Südwesten haben sich dafür entschieden.

Als vor mehr als drei Jahren die Idee auf den Tisch kam, das neue Baugebiet im Schwabmünchner Südwesten mit einem Nahwärmenetz zu versorgen, herrschte noch leichte Skepsis. Doch von der ist mittlerweile nichts mehr zu sehen. Die Idee, die Wärmeversorgung von rund 1000 Menschen mit Abwärme aus dem nahegelegenen Kunststoffwerk Ritter zu erreichen, erweist sich als Volltreffer. Mehr als 95 Prozent der Bauwilligen haben sich für diese Art des Heizens entschieden, wie unlängst bei einer Infoveranstaltung für die Bauwerber zu erfahren war.

Stadt zahlt Klimabonus von 6000 Euro

Die Gründe des großen Interesses an der Nahwärme liegen auf der Hand. Nicht nur, dass die Heizenergie, die bisher ungenutzt verpuffte, als CO 2 -neutral eingestuft wird. Der Anschluss ans Wärmenetz ist schon im Grundstückspreis enthalten, somit bekommen die Bauherren ihren "Heizkessel" faktisch beim Kauf mitgeliefert. Als weiterer Vorteil erweist sich der Preis der Heizenergie. Unter Einbeziehung der vorerst bis April 2024 geltenden Wärmepreisbremse kostet eine Kilowattstunde Nahwärme umgelegt 18 Cent. Wärmepumpen wären mit 44 bis 51 Cent mehr als doppelt so teuer, eine Pelletheizung wird gar mit 61 Cent Kosten angegeben. Zudem gibt es vonseiten der Stadt einen Klimabonus von 6000 Euro beim Anschluss an das Wärmenetz. Umgelegt auf den Quadratmeterpreis bekommen die Nutzer der Nahwärme so rund 16 Quadratmeter Grundstücksfläche rückerstattet.

