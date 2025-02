Keine Scheu vor der Wahl – auch ohne deutschen Pass

Der Begegnungsraum wird zum Wahllokal: Echte Wahlkabinen, eine Wahlurne und fast authentische Stimmzettel erwarten die Wähler ohne deutschen Pass im Mehrgenerationenhaus in Königsbrunn. „Echte Stimmzettel zu verwenden, wäre nicht legal. Deswegen haben wir einen vereinfachten Bogen erstellt, auf dem aber genau wie bei der gültigen Wahl zwei Stimmen abgegeben werden“, erklärt Nina Shifner. Sie ist Hauptverantwortliche des Projekts und heute selbst stimmberechtigt. Über zehn Jahre ist es her, dass sie aus Kirgistan nach Deutschland übersiedelte. Trotzdem hat sie wie viele Einwanderer keinen deutschen Pass. Für die Bundestagswahl zählen die Stimmen der Wahl ohne deutschen Pass nicht. Aber es gelten dieselben Prinzipien – die Wahl ist frei, geheim und gleich. Zu Recht antwortet die russisch-stämmige Irina (42) auf die Frage, wen sie denn gewählt habe: „Das möchte ich nicht sagen. Die Wahl ist geheim.“ Sie ist erst seit vier Monaten in Deutschland und wünscht sich, dass deutsche Parteiprogramme auch in slawischen Sprachen verfügbar sind.

Denise Kelm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mehrgenerationenhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis