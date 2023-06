Beim Waldberger Radegundisfest schwimmt auch eine Badeente in Pfarrer-Optik

Das bunte Programm kommt sehr gut an. Wie der Bobinger Stadtpfarrer Dominic Ehehalt sein erste Radegundisfest erlebt hat.

So einfach kam Pfarrer Dominic Ehehalt den Waldberger Ministranten beim diesjährigen Radegundisfest nicht davon. Wollte das geistliche Oberhaupt der Waldberger noch im Vorfeld den Start einer Pfarrer-Badeente auf das nächste Jahr verschieben, sorgten die Minis dafür, dass eine – stilecht im Pfarrers-Outfit bemalte – Badeente für ihren Pfarrer die Schwarzach zusammen mit über 1.000 anderen Badeenten hinunter schwamm. Seine Ente gehörte nicht zu den Gewinnern.

11 Bilder Impressionen vom Radegundisfest Waldberg 2023 Foto: Anja Fischer, Michael Spatz

„So viele waren es noch nie“, sagte der Vorsitzende der Schwarzachtaler, Markus Kugelmann, und freute sich. Grund für die hervorragende Resonanz beim Fest waren sicherlich die besonderen Preise, die es zu gewinnen gab: eine Ballonfahrt, ein großer Grill oder ein Stand-Up-Paddel – die Preisverleihung der zehn Siegerenten am Nachmittag im Festzelt wurde mit großer Spannung erwartet.

Pfarrer hat Respekt vor der Leistung

Schon der Samstagabend startete mit Bierzelt und Blasmusik. Am Sonntag dann wurde im festlichen Rahmen und mit Besuch der Wallfahrer aus Rommelsried das Hochfest der Heiligen Radegundis begangen. Für Pfarrer Dominic Ehehalt war es das erste Mal und er meisterte die anschließende Prozession durch Waldberg gekonnt. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagte er. Ehehalt zog ein positives Fazit: „Ein äußerst gelungenes Fest“, sei es gewesen. Sowohl im Hinblick auf das Glaubenszeugnis zur Heiligen Radegundis wie auch als Fest im und um das Bierzelt. Er habe, so der Geistliche, Respekt vor dieser Leistung.

Ein großes Lob an die vielen Helfer

Auch Michael Spatz, eine der tragenden Säulen im Organisationsteam schloss sich dieser Meinung an. „Das Radegundisfest wird stets Hand in Hand mit Kirche und Dorfgemeinschaft durchgeführt.“ Sehr viele Ehrenamtlich hätten das Patrozinium bei bestem Wetter für die Wallfahrer und die Gäste festlich gestaltet. Insbesondere am Sonntag seien viele Familien und Hunderte von Besuchern in Waldberg gewesen und hätten sich an den ausgestellten Oldtimern, dem Fotoshooting und den Bildern der Künstlerin Uschi Roll erfreut. Einer der Höhepunkte sei für die Veranstalter der abendliche Ballonstart hinter der Radegundiskirche – der erste Preis beim Badeentenrennen – gewesen.

Seit vielen Jahren in Waldberg zu Gast

Nicht nur die Veranstalter waren am Ende mit dem diesjährigen Radegundisfest mehr als zufrieden. Barbara Schmid aus Fischach kommt schon seit vielen Jahren immer wieder nach Waldberg: „Weil es hier so schön ist: Erst der Gottesdienst mit der feierlichen Prozession, das ist jedes Jahr wieder was ganz Besonderes. Und dann gehen wir mit der Familie ins Festzelt. Und wir kaufen auch jedes Jahr eine Badeente.“ Gewonnen habe sie zwar noch nie, aber es sei jedes Jahr wieder spannend, bis die ersten Enten die Schwarzach entlang schwimmen.

Das Dorfgemeinschaftshaus im Rückblick 1 / 8 Zurück Vorwärts Vor 20 Jahren plant die Stadt Bobingen zum ersten Mal ein Musikerheim neben dem Festplatz.

2013 setzt sich der Musikverein „d’Schwarzachtaler“ für einen Anbau an das bestehende alte Schulhaus ein.

2017 entsteht die Idee für ein Gemeinschaftshaus mit der Pfarrgemeinde hinter dem alten Pfarrhaus.

2019 werden dazu ersten Gespräche mit dem Amt für ländliche Entwicklung geführt und die Pläne bei der Stadt vorgestellt.

2020 findet mit allen Beteiligten, der Stadtverwaltung und dem Stadtrat ein Bürgerseminar statt. Im selben Jahr startet der Arbeitskreis zur Entwicklung des Dorfgemeinschaftshauses mit dem Architekturbüro 3.

2021 stehen Planungen, Absprachen, nötige Gutachten und Zuschussanträge auf der Agenda.

Mai 2023: Der Bauantrag kann beim Landratsamt Augsburg und der Stadt Bobingen eingereicht werden.

Beteiligt sind: Musikverein „d’Schwarzachtaler“, Pfarrgemeinde Waldberg, Kultur- und Sportverein Waldberg/Kreuzanger, Breitbandnetz Schwarzachtal, Musikinstitut Martina Brix, Lesekreis/Literaturkreis Waldberg, Nahversorgung und Zusammenarbeit mit Herzstück e.G. und ein offener Jugendtreff. (anja)

Mit vielen positiven Eindrücken freuen sich Veranstalter und Besucher nun schon wieder auf das Fest im nächsten Jahr. In welchem Rahmen dieses stattfinden wird, ist noch nicht klar, denn auf dem Festgelände wollen die Waldberger nach dem Erhalt der Genehmigung mit dem Bau ihres Dorfgemeinschaftshauses beginnen.