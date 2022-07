Waldberg

vor 3 Min.

Das Radegundisfest lockt viele Besucher

Feierlich trugen die Radegundismädchen in Tracht die Statue den Prozessionsweg entlang.

Plus Drei Tage lang wurde in Waldberg das Fest zu Ehren der heiligen Radegundis gefeiert. Was den Besuchern besonders gefiel.

Von Anja Fischer

Elisabeth Egger und Michael Spatz vom Musikverein d’Schwarzachtaler waren zufrieden mit dem Besucherandrang beim Radegundisfest. „Man merkt, dass sich die Leute freuen, dass wieder mal was los ist“, sagte Egger. „Schon bei der Messe waren so viele Besucher wie selten da, das Zelt und der Biergarten waren eigentlich immer voll.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .