Waldberg

06:30 Uhr

Heimatverein Waldberg restauriert die Radegundissäule

Plus Rechtzeitig zum Radegundisfest hat der Waldberger Heimatverein "Die Borkenkäferfreunde" die Radegundissäule im Lotzbeck'schen Forst restauriert.

Von Walter Kleber

Das Waldberger Radegundisfest wird alljährlich am vierten Sonntag nach Pfingsten gefeiert. Rechtzeitig zu diesem Termin ist kürzlich auch die Radegundissäule wieder an ihren angestammten Platz an einer Waldweggabelung im Osten des Ortes zurückgekehrt. Weil das vor 30 Jahren errichtete Marterl wegen eines Holzeinschlags in unmittelbarer Nähe ohnehin abgebaut und vorübergehend in Sicherheit gebracht werden musste, nutze der Waldberger Heimatverein "Die Borkenkäferfreunde" die Gelegenheit, die "Radegundissaul", wie sie im Volksmund kurz genannt wird, von Grund auf zu restaurieren.

