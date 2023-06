Radegundisfest in Waldberg: Zum Glaubensfest gehört auch ein weltliches Fest

Der Bobinger Stadtpfarrer Dominic Ehehalt erlebt zum ersten Mal das Radegundisfest. Im Interview geht er auf die Bedeutung der starken Frau Radegundis ein.

Pfarrer Ehehalt, dies ist Ihr erstes Radegundisfest. Wissen Sie schon, was auf Sie zukommt?



Dominic Ehehalt: Ja, eine ungefähre Vorstellung habe ich. Wir haben uns im Pfarrgemeinderat zusammen mit der Kirchenverwaltung und den weiteren Verantwortlichen von den Schwarzachtalern getroffen und sind das Rahmenprogramm durchgegangen. Wie all diese Skizzen mit Lebensfarbe gefüllt werden, davon lasse ich mich überraschen. Und ja, ich freue mich schon sehr darauf.

Worauf freuen Sie sich besonders?



Ehehalt: Grundlage ist ja ein Glaubensfest: Eine starke Frau steht im Mittelpunkt, die über ihre Aufgaben als Dienstmagd hinaus die Kranken versorgte. Und wir reden hier nicht über leichte Erkrankungen. Sie versorgte Menschen mit Aussatz. Menschen, die also ganz am Rande der Gesellschaft waren. Radegundis hat in diesen Menschen Jesus selbst erkannt. Und so gilt für sie, was im Evangelium nach Johannes zu lesen ist: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.

In Waldberg gehen das kirchliche Radegundisfest und das weltliche Bierzelt Hand in Hand. Ist das in Ordnung? Oder verliert dadurch der kirchliche Hintergrund an Gewicht?



Ehehalt: Das muss ja nicht per se negativ sein. Zu einem Glaubensfest gehört eben auch ein weltliches Fest, wo Menschen zusammenkommen und miteinander Freude teilen. Wenn sich das Fest vom Glauben allerdings verabschiedet, wird das Fest ausgehöhlt. Eine ähnliche Problematik zeigt sich hier bei den kirchlichen Hochfesten, wenn zwar viele Menschen freihaben, aber den Grund gar nicht mehr wissen und diesen dann auch nicht mehr feiern. Ich bin aber überzeugt, dass die Waldberger die Balance gut treffen werden. Und darum ist der Pfarrer ja auch da.

Einer der weltlichen Höhepunkte ist das Badeentenrennen. Wird auch von Ihnen eine Badeente die Schwarzach entlangschwimmen?



Ehehalt: Ich konzentriere mich dieses Jahr mal auf den geistlichen Höhepunkt, den Festgottesdienst am Sonntag um 9 Uhr mit anschließender Prozession. Die Ente kommt dann nächstes Jahr.

Zur Person: Dominic Ehehalt ist seit September 2022 Stadtpfarrer von Bobingen.