Unfall in Waldberg: Postbotin übersieht Autofahrer

Eine kleine Unachtsamkeit sorgte am Freitagnachmittag für einen Verkehrsunfall in der Mickhauser Straße in Waldberg. Eine 30-jährige Postbotin aus Bobingen wollte am westlichen Ortsausgang die dortigen Häuser beliefern. Sie bog mit ihrem Lieferwagen nach links ab. Dabei übersah sie einen 49-jährigen Schwabmünchner, der mit seinem Auto aus Richtung Mickhausen kommend in den Bobinger Ortsteil fuhr.

Kreisstraße nur einseitig befahrbar

Trotz eines Ausweichmanövers stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Insassen blieben dabei unverletzt, jedoch wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Kreisstraße war für etwa eineinhalb Stunden nur einseitig befahrbar. (AZ)