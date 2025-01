Zwischen Forstarbeit und Naturschutz: In der Königsbrunner Heide gibt es Ärger

Es wirkt, als wäre jemand mit dem Häcksler im Unterholz zugange gewesen. In der Königsbrunner Heide erstreckt sich ein 600 Meter langer Pfad der Zerstörung. Der Weg, welcher im Naturschutzgebiet des Stadtwaldes liegt, wurde auf einer Seite mit schwerem Gerät bearbeitet. Junge Bäume sind wie Streichhölzer abgeknickt. Einige Bäume sind an den offen liegenden Wurzeln verletzt. An einer Stelle reicht die Schneise zehn Meter in den Wald hinein.

Wie viel Wirtschaft ist vertretbar, ohne den Wald zu schädigen? Welche Arbeit ist nützlich und wo sollte man den Wald sich selbst überlassen? Laut Naturschutzgesetz sind Eingriffe zu unterlassen, welche das Landschaftsbild unnötig beeinflussen.

Königsbrunner Heide: Anwohner kritisiert Waldzerstörung

Reiner Mayr machte die Redaktion auf den Eingriff aufmerksam. Er empfindet ihn als Zerstörung. „Das ist das sinnloseste, was sie gemacht haben“, sagt er und zeigt dabei auf die größte Schneise: „Hier konntest du nicht laufen, soviel lag hier herum.“ Er sei hier seit 40 Jahren regelmäßig unterwegs, sagt Mayr.

Zerstörung des Unterholzes reicht weit in den Wald hinein. Foto: Isabell Zacher

Für das betroffene Gebiet ist die Stadt Augsburg zuständig. Auf Anfrage der Redaktion teilte das Amt für Grünordnung mit: „Die untere Naturschutzbehörde war nicht über die durchgeführte Maßnahme informiert. Seitens der Forstverwaltung wurde auf Nachfrage angegeben, dass ein vorhandener Weg gemulcht wurde, der nicht mehr befahrbar war. Offensichtlich sind dabei leider einzelne Schäden entstanden.“ Es handle sich um eine forstliche Maßnahme, die genehmigungsfrei durchführbar sei.

Am Augsburger Eiskanal ereignete sich ein ähnlicher Fall. Gegen die Stadt Augsburg hat der gemeinnützige Verein Baumallianz Ende 2023 Klage eingereicht, weil die Mitglieder der Meinung sind, dass unnötig Bäume entfernt wurden.