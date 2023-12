Walkertshofen

18:00 Uhr

Abschied vom alten Jahr und Neubeginn: Das ist das Geheimnis der Raunächte

Plus Die zwölf Nächte zwischen den Jahren eignen sich zum Räuchern. Drei Frauen aus Walkertshofen erkären, wie die Raunächte funktionieren und welche Bedeutungen dahinter stecken.

Die Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige ist eine besondere Zeit. Nicht nur weil viele Menschen die freie Zeit genießen und sich vom adventlichen Trubel erholen können, sondern es ist auch die Zeit der Raunächte. Zwölf Nächte, die für Rückblick, Reinigung und Neubeginn stehen. Viele Mythen und Rituale ranken sich um diese Zeit und woher der Name Raunächte stammt, ist nicht eindeutig. Vermutlich leitet es sich aber vom Wort Rauch und somit vom Räuchern ab, was aber nichts mit der Konservierung von Lebensmitteln zu tun hat. Gisela Miller und Simone Höfle aus Walkertshofen haben sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und erklären, was dahinter steckt.

Sie erzählen: „Wir haben gemerkt, dass viele Menschen wieder Interesse an Traditionen haben und sich nach alten Ritualen sehnen, vor allem weil es auf der Welt immer turbulenter wird.“ Deshalb hat der Verein für Gartenbau und Landespflege, bei dem Gisela Miller Zweite Vorsitzende ist, einen Vortrag einer Expertin für alle Interessierte zu den Raunächten organisiert. „Dabei haben wir die Info bekommen, dass zwölf Nächte übrig geblieben sind, als vor langer Zeit der Mond- zum Sonnenkalender wechselte. Jede dieser Nächte steht für einen Monat im Jahr und ist somit ein Jahresorakel“, erklärt Simone Höfle und Gisela Miller ergänzt: „Diese zwölf Nächte eignen sich daher besonders, zu Hause mit Kräutern zu räuchern. Es muss aber nicht zwingend nachts sein, sondern es funktioniert auch untertags. Wann und wie oft geräuchert wird, kann jeder selber entscheiden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

