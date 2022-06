Badeenten schwimmen um die Wette

Erstmals führt der Schützenverein Walkertshofen diese Veranstaltung am 26. Juni durch. Wie die Idee dazu entstand.

Auf die Plätze, fertig, platsch - heißt es am Sonntag, 26. Juni, in Walkertshofen bei schönem Wetter. Der Schützenverein Gemütlichkeit veranstaltet ein Badeentenrennen am Lagerhaus, das erstmals in Walkertshofen stattfindet. Mitmachen können alle Gäste, egal ob groß oder klein. Durch den Kauf einer oder mehrerer Badeenten für drei Euro pro Stück erwirbt man jeweils eine Nummer, die auch auf die Badeente geschrieben wird.

Enten schwimmen in der Neufnach bis zum Feuerwehrhaus

Die quietschgelben Enten werden dann gesammelt an der Brücke der Münsterer Straße in die Neufnach geschüttet und schon beginnt der Spaß. Die Badeenten, die am schnellsten zum Ziel beim Feuerwehrhaus schwimmen, machen die Nummernbesitzer zu den Siegern des Rennens, die dadurch verschiedene Sachpreise gewinnen. Der Entenverkauf beginnt um 11 Uhr und das Badeentenrennen startet dann um 14 Uhr. Unterstützung erhalten die Schützen von den Mitgliedern der örtlichen Feuerwehr, die mittels einer Ölsperre ein Ziel in der Neufnach aufbauen und somit die Enten auffangen. Anschließend findet die Preisverteilung statt.

Ein Fest mit Musik am Lagerhaus

Neben dem Badeentenrennen soll es auch ein gemütliches Fest werden, bei dem die Schützen die Gäste kulinarisch verwöhnen wollen. Ab 11.30 Uhr gibt es im Biergarten vor dem Lagerhaus einen Mittagstisch mit verschiedenen Gerichten sowie Kaffee, Kuchen und Eis. Und für die musikalische Umrahmung sorgen die Musikkapelle und die Jugendkapelle des Musikvereins Walkertshofen.

Die Idee zu diesem Badeentenrennen hatte Claudia Maurus, Vorsitzende des Schützenvereins: "Etliche unserer Vorstandskollegen haben Kinder. Da vor allem die Kinder unter den Corona-Einschränkungen leiden mussten, haben wir uns überlegt, was wir ihnen bieten können. Aber nicht nur für die Kinder ist das Rennen gedacht, sondern auch für Erwachsene."

Da der Schießsport hauptsächlich im Winter durchgeführt wird, waren in den vergangenen Monaten weder ein normaler Schießbetrieb noch Wettkämpfe aufgrund Corona möglich. Zudem sollen die Erlöse aus der Veranstaltung in die neue elektrische Schießanlage im Schützenheim fließen. Ab September soll der Schießbetrieb mit der neuen Anlage starten, so Maurus.

Die Schützen hoffen nun auf viele Gäste und schönes Wetter, da die Veranstaltung nur bei schönem Wetter stattfindet. Einen Ersatztermin gibt es nicht.