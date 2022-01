Bilanz: Der Neufnach geht es besser

Plus Nach der Revitalisierung hat sich der Fischbestand bei Walkertshofen erhöht. Welche weiteren Maßnahmen für Natur und Mensch geplant sind.

Vor knapp eineinhalb Jahren wurde ein circa 500 Meter langes Teilstück der Neufnach südlich von Walkertshofen revitalisert. Ob diese Maßnahme mittlerweile den gewünschten Effekt erzielt hat und wie sich die Neufnach verändert hat, beantworten Thomas Lechner vom Ingenieurbüro IBF Umweltsicherung aus Aretsried sowie Günter Schuster vom Sportfischereiverein aus Willmatshofen auf Nachfrage.