Bürgerversammlung: Walkertshofen ist schuldenfrei - vorerst

Schuldenfreiheit. Etwas, von dem viele Kommunen im Augsburger Land nur träumen können, ist im 1200-Einwohner-Dorf Walkertshofen Wirklichkeit. Dass das nicht lange so bleiben werde, machte die Bürgermeisterin der Gemeinde, Margit Jungwirth-Karl, deutlich. „Es stehen Investitionen an“, sagte sie während der Bürgerversammlung, zu der rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer den Weg ins neue Lagerhaus gefunden hatten.

Abwasserentsorgung macht Investitionen nötig

Eine der wichtigsten Maßnahmen wird wohl die Abwasserentsorgung darstellen. Diese solle in Zukunft über eine Druckleitung nach Fischach und der Einleitung in die dortige Kläranlage erfolgen. „Mittlerweile liegt die Genehmigung zur Durchleitung in Langenneufnach vor“, so Jungwirth-Karl. Laut Berechnungen eines Ingenieurbüros sei die Verbundleitung, inklusive aller Genehmigungen und Planungen wesentlich günstiger, als der Neubau einer eigenen Walkertshofer Kläranlage. Die würde rund 4,3 Millionen Euro verschlingen, währen für die Druckleitung nur 1,6 Millionen Euro eingeplant werden müssten. Letztlich sei die Maßnahme natürlich von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde zu finanzieren, erklärte die Bürgermeisterin. Die Kosten würden, wahrscheinlich mithilfe einer Mischkalkulation, am Ende umgelegt. So werde die Baumaßnahme auf der einen Seite wohl zu höheren Abwassergebühren führen und gleichzeitig werde es wahrscheinlich einen „Verbesserungsbeitrag“ für Grundbesitzer geben. Zur tatsächlichen Höhe der zukünftigen Gebühren und der Beiträge konnte Jungwirth-Karl allerdings noch keine genauen Angaben machen: „Alles, was ich jetzt sage, ist falsch“, bemerkte sie. Ein weiteres Thema auf der Versammlung war der Ausbau der Aichener Straße. Nach einigen Planänderungen, was das Projekt immer wieder verzögert habe, hoffe man, Mitte des Jahres 2025 mit den Arbeiten beginnen zu können.

Der Glasfaserausbau soll in 2025 beginnen

Gute Nachrichten gab es zu Thema Glasfaserausbau. Im Rahmen der Bayerischen Gigabitrichtlinie hatte Walkertshofen den Ausbau des Glasfasernetzes ausgeschrieben. Den Zuschlag hat die Firma „Dslmobil“ aus Asbach-Bäumenheim erhalten. Deren Vertreter, Kevin Münnich, erklärte in einem Vortrag den Ablauf. Es sollen Walkertshofen selbst, sowie Gumpertsweiler, Oberrothan und Hölden an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Dazu würden die betroffenen Haushalte in den nächsten Wochen Post vom Unternehmen bekommen, worin alles noch einmal erklärt werde und letztlich der Anschluss beauftragt werden könne. Baubeginn für das Glasfasernetz solle in 2025 sein, so Münnich.

Aus der Zuhörerschaft gab es zwei Bitten. So solle sich der Gemeinderat Gedanken machen, ob es möglich wäre, die Bahntrasse der Staudenbahn, sollte diese nicht zwischen Langenneufnach und Markt Wald den Betrieb aufnehmen, zu einem Radweg umzugestalten. Eine weitere Bitte war zu prüfen, ob es auf dem Walkertshofer Friedhof möglich wäre, in Zukunft verkleinerte Grabstätten, auch für Urnenbestattungen, einzurichten.

Christoph Endres will als Bürgermeister kandidieren

Am Ende der Versammlung sagte Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl, dass sie nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen wolle und somit in 2026 ein neuer Bürgermeister, der in Walkertshofen das Amt ehrenamtlich ausübe, gewählt werden müsse. Daraufhin erklärte Gemeinderatsmitglied Christoph Endres, für das Amt kandidieren zu wollen. Er sagte: „Ich denke, der richtige Mann zu sein um die ‚MS Walkertshofen‘ unbeschadet zu navigieren“. Bürgermeisterin Jungwirth-Karl beendete die Bürgerversammlung mit einem Aufruf: „Wir brauchen Menschen, die sich weiterhin im Gemeinderat für das Wohl unserer Gemeinde einsetzen. Daher bitten wir Interessierte, sich als Gemeinderätinnen und -räte einzubringen um somit die Zukunft Walkertshofens mitzugestalten.“