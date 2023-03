Das erste Kirchenkonzert nach langer Pause

In Walkertshofen spielte der Musikverein in der Kirche St. Alban.

Eine Stunde voller klassischer Blasmusik und Gesang boten die Mitglieder des Musikvereins Walkertshofen während des traditionellen Kirchenkonzerts, das nach vier Jahren wieder stattfinden konnte.

Die stimmungsvolle Atmosphäre in der Kirche St. Alban zusammen mit den feierlichen Klängen der Musikkapelle sowie den fröhlichen Stimmen des Kinder- und des Jugendchors genossen die zahlreichen Gäste. Roland und Daniela Dworschak hatten erneut ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Zugaben von allen Gruppen

Ein festlicher Auftakt gelang den Musikern und Musikerinnen mit der „Ringgenberger Festmusik“, gefolgt von Beethovens „Hymne an die Nacht“ und dem gefühlvollen Stück „Goin' Home“. Nicht nur die besondere Akustik in der Kirche, sondern auch das professionelle Spiel der Kapelle genossen die Gäste während der Darbietung von „Dances of Innocence“ sowie des zur Kirche passenden Stücks „Gebet und Jubelfeier“. Genauso begeistert waren die Besucher vom Kinderchor, der „In einem Baum“ sowie „Gib uns Augen“ sang. Von Frieden und Harmonie mit dem Stück „A world of peace and harmony“ sangen schließlich die Jugendlichen des Jugendchors und versetzten die Gäste mit dem Lied „A whole new world“ in Walt Disneys Film „Aladdin“. Am Klavier begleitete Andrea Schedler. Zum Abschluss gab es von allen drei Gruppen jeweils Zugaben für das begeistert applaudierende Publikum. Besonders schön anzuschauen waren hierbei die Kinder, die zu ihrem Gesang auch tanzten. (karma)