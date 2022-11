Das Jahreskonzert findet in Walkertshofen zweimal statt

Der Musikverein Walkertshofen lädt am 3. sowie am 4. Dezember ins Lagerhaus ein.

Das jährliche Jahreskonzert des Musikvereins Walkertshofen findet heuer zweimal statt. Das ist neu und hat es bisher so noch nicht gegeben.

Der erste Termin ist am Samstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr und der zweite Termin am Sonntag, 4. Dezember um 14 Uhr. Beide Veranstaltungen finden im Lagerhaus statt. Als Grund nennen Vorsitzender Adolf Hägele und Dirigent Roland Dworschak die große Anzahl an Musikern und Gästen. "Damit es im Saal nicht so eng wird wie in der Vergangenheit, haben wir uns dazu entschlossen, das Jahreskonzert zweimal zu veranstalten. Schließlich brauchen wir schon allein für die insgesamt gut 95 Musiker viel Platz", erklären die beiden Verantwortlichen. Neu ist auch, dass der Musikverein im Gegensatz zu früher die Besucher bittet, sich für das Jahreskonzert im Voraus anzumelden. Während des Konzerts gibt es freie Platzwahl, betont Dworschak und erklärt, dass die Reservierung wegen der Organisation für zwei Termine nötig sei. Der Eintritt ist nach wie vor frei.

Buntes Programm erwartet die Gäste

Während des Konzerts erwartet die Besucher ein gemischtes Programm von zwei Kapellen und zwei Chören, für das derzeit alle Mitwirkenden mitten in den Vorbereitungen und Proben stecken. Von der Musikkapelle gibt es konzertante Stücke, Märsche und verschiedene Stücke aus den Musicals "West Side Story" sowie "König der Löwen" zu hören, und die Jungmusiker der Jugendkapelle werden Melodien aus verschiedenen Filmen spielen. Geleitet werden beide Kapellen von Dirigent Roland Dworschak. Freuen dürfen sich die Gäste auch auf die Auftritte des Kinderchors und des Jugendchors, die beide unter der Leitung von Daniela Dworschak verschiedene Lieder vortragen werden.

30 Vereinsmitglieder werden ausgezeichnet

Auf dem Programm stehen auch Ehrungen für langjährige Musiker und Musikerinnen. Da in den vergangenen beiden Jahren kein Jahreskonzert stattfinden durfte, freuen sich Hägele und Dworschak darauf, rund 30 treue Vereinsmitglieder auszeichnen zu dürfen. Dworschak sagt, dass diese Ehrungen trotz der großen Anzahl im zeitlichen Rahmen bleiben, sodass während dem Konzert, das circa zweieinhalb Stunden dauern wird, der Musikgenuss nicht zu kurz kommt.

Info: Reservierungen sind ab Montag, 21. November, online unter tickets.mv-walkertshofen.de oder telefonisch bei Adolf Hägele von 18 Uhr bis 21 Uhr unter der Nummer 08239/7402 möglich.

