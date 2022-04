Der Zither-Manä rockt auch mit 75 Jahren kein bisschen leise

Plus Der Zither-Manä rockt im ausverkauften Lagerhaus Walkertshofen - aber er hat auch ein politisches Statement und sorgt mit einer Pink-Floyd-Hymne für Gänsehaut.

Aus den blauen Augen blitzt immer noch die pure Freude, ja man spürt direkt, da sitzt ein immer noch junggebliebener, hellwacher Geist, der offen für alles ist und es liebt und auch lebt, die Menschen zu unterhalten: der Zither-Manä, gerade erst 75 Jahre alt geworden, rockte endlich nach drei Terminverschiebungen vor einem begeisterten Publikum im herrlichen Ambiente des Walkertshofer Lagerhauses. Aber er hat auch eine klare politische Meinung und möchte die Menschen zum Nachdenken animieren, was er gegen Ende mit "Die Gedanken sind frei" noch mal unterstrich.