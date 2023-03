Die Walkertshofener Feuerwehr hat ein neues Ehrenmitglied

Die Walkertshofener Feuerwehr zeichnet Hans Kerler aus. Er ist seit 45 Jahren Mitglied bei der Feuerwehr.

Die Feuerwehr in Walkertshofen hat ein neues Ehrenmitglied. Hans Kerler erhielt unter großem Applaus seiner Kameraden während der Feuerwehrversammlung im Lagerhaus diese besondere Auszeichnung.

Vorsitzender Karl Bauer sagte: "Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Hans ist immer zur Stelle." Kerler ist seit 1978 Mitglied der Feuerwehr, war 35 Jahre Atemschutzträger, 39 Jahre Gruppenführer sowie etliche Jahre Fahnenbegleiter. Zudem gab er den Anstoß zur Sanierung des Bahnhofsgebäudes, wirkte bei den Sanierungsarbeiten des Gebäudes, der Feuerwehrspritze und Vereinsfahne mit, hilft bei Vereinsfesten sowie dem Maibaumaufstellen und ist als Vereinsfotograf aktiv.

Jugendwart gibt sein Amt ab

Auch personelle Änderungen wurden während der Versammlung bekannt gegeben. Jugendwart Marcus Donié erklärte, dass er wegen seiner neuen Aufgaben beim Kreisfeuerwehrverband dieses Amt nach 14 Jahren an Christian Miller übergibt. Er bleibt aber nach wie vor Gruppenführer. Ebenso will Kommandant Anton Knoll sein Amt abgeben. Er teilte mit, dass er wegen einer beruflichen Veränderung bei der nächsten Wahl voraussichtlich in zwei Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Daher sollen sich die Mitglieder bereits Gedanken über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin machen.

Bei der Jugendarbeit läuft es rund

Trotz coronabedingter Einschränkungen bei der Werbung für neue Mitglieder läuft es bei der Jugendarbeit rund, und daher sind Bauer und Knoll stolz auf mittlerweile 46 Mitglieder im Alter bis 27 Jahre. Neben 59 aktiven Mitgliedern, davon drei Frauen, gehören 48 passive Mitglieder dem Verein an. Neu wurde Johann Lutz als aktiver Kamerad während der Versammlung aufgenommen.

Erfreut ist Bauer auch über die Corona-Lockerungen im vergangenen Jahr, sodass das Vereinsleben größtenteils wieder in normalen Bahnen verlaufen ist. Viele Veranstaltungen wie Maibaumfeier, Fahrradausflug, Frühschoppen, Kameradschaftsabend und kirchliche Veranstaltungen sollen auch in diesem Jahr stattfinden. Nicht erwartet hatte er das riesige Interesse am Schafkopf-Turnier, das vor wenigen Wochen von der Feuerwehr organisiert und sehr gut angenommen wurde. Daher soll die Veranstaltung wiederholt werden.

Sieben Einsätze in einem Jahr

Zu insgesamt sieben Einsätzen musste die Feuerwehr ausrücken, berichtete Kommandant Knoll. Hierzu zählen zwei Verkehrsunfälle, ein Wasserrohrbruch und ein Kaminbrand. Hilfeleistung mussten die Feuerwehrmitglieder für das Rote Kreuz, an umgestürzten Bäumen sowie bei einer defekten Brandmeldeanlage leisten. Knoll appellierte auch an die Mitglieder, dass die Position des Gerätewarts noch immer unbesetzt sei und ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht wird.

Da nicht absehbar sei, wann es wieder Fördergelder gebe, habe sich die Gemeinde nun entschieden, eine neue Feuerwehrsirene für den Ortsteil Oberrothan ohne Zuschussgelder zu bestellen, so Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl. Abschließend teilte Jugendleiter Marcus Donié mit, dass in der zuvor stattgefundenen Jugendversammlung Dominik Deuringer und Konrad Lutz zu Jugendsprechern gewählt wurden. (karma)