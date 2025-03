Ehrungen bei Generalversammlung des Musikvereins Walkertshofen

Eine Ehrung gab es im Rahmen der 63. Generalsversammlung des Musikvereins Walkertshofen am 08.03.25 im Pfarrheim. Daniela Dworschak bekam für 25 Jahre Chorleitung eine Ehrung vom Chorverband Bayerisch Schwaben in Form einer Urkunde mit Anstecknadel. Dworschak ist seit 25 Jahren für die dbeiden Chöre im unermüdlichen Einsatz tätig und leitet die Chöre mit sehr großem Engagement. Bei zahlreichen Auftritten bei Taufen und anderen Veranstaltungen sind die beiden Chöre zu hören. Sie freut sich immer über „neue Gesichter“ in den Chören, war in ihrem Bericht auf der Generalversammlung zu hören.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.