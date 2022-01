Eine neue Sternsinger-Aktion

Heuer gibt es im Gegensatz zum Vorjahr eine Sternsinger-Aktion in Walkertshofen. Wie das in Corona-Zeiten abläuft.

Nicht wie so sonst üblich, gehen heuer die Sternsinger in Walkertshofen nicht von Haus zu Haus und überbringen ihre Segenswünsche. Stattdessen gibt es als Alternative in Walkertshofen am Dreikönigstag vier verschiedene Stationen (Dorfplatz, Wendekreis Herzgraben, Sportheim und in den Ortsteilen), an denen die Sternsinger jeweils von 14 bis 15 Uhr stehen und den Gläubigen ihre Segenswünsche überbringen. Zudem können Segens-Aufkleber für Haustüren sowie Kreiden abgeholt werden und es kann gespendet werden.

Oberministrantin Alexandra Knöpfle erzählt, dass Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabi Egger diesen Ablauf der Sternsinger-Aktion vorgeschlagen habe, damit dies Pandemie-gerecht umgesetzt werden könne. "So muss die Sternsinger-Aktion nicht wieder komplett ausfallen wie letztes Jahr", so Knöpfle. Die Aktion Dreikönigssingen 2022 steht unter dem Motto "Gesund werden, gesund bleiben – ein Kinderrecht" und unterstützt Kinderhilfsprojekte auf der ganzen Welt. Auf die Einhaltung der Abstandsregeln an den Stationen wird hingewiesen.