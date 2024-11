FCA-Spieler Ruben Vargas an der Grundschule Walkertshofen

Im Rahmen der Aktion des FC Augsburg „Begrüßung der Erstklässler“ kam der 50-fache Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas an die Grundschule Walkertshofen. In der Turnhalle erwarteten ihn dann nicht nur die Erstklässler, sondern alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule.

Sie begrüßten ihn mit der FCA-Hymne und überraschten ihn mit einem gemeinsam vorgetragenen Lied, in dem sie ihm „laufen, schießen, treffen“ wünschten. Rektor Gerhard Gerum hatte eine Bewerbung für den Schulbesuch geschickt. Als Dekoration brachte er eine FCA-Fahne von 1974 mit Originalunterschrift von Helmut Haller mit, die nun 50 Jahre später Ruben Vargas signierte. Schüler aus allen Klassen trugen vorbereitete Fragen vor, die der Dribbelkünstler des FC Augsburg ausführlich und mit viel Herz beantwortete.

Einfach nur mit Freunden Fußball spielen

Auf die Frage, wann er als Kind bemerkt hätte, dass er viel besser als andere Fußballspielen konnte, antwortete er, dass es ihm als Kind oder Jugendlichen eigentlich egal war, ob er besser als die anderen spielt. Er wollte einfach mit seinen Freunden Fußball spielen. Zunächst begann er mit Baseball, aber da in der Schule alle Fußball spielten, kam er auf den Fußballsport. Am FC Augsburg gefällt ihm besonders gut, wie neue Spieler freundschaftlich aufgenommen werden. Dies wünscht er auch den Schulkindern, die neu an die Schule kommen.

Er nahm sich Zeit, Autogrammkarten für alle Schülerinnen und Schüler zu unterschreiben, und kein weiterer Signier-Wunsch für Trikots und Schals blieb unerfüllt. Die Erstklässler bekamen wie alle anderen Erstklässler in der Stadt und im Landkreis Augsburg FCA-Turnbeutel mit kleinen Überraschungen darin. Der Besuch war für die ganze Schule ein unvergessliches gemeinsames Erlebnis, und auch Ruben Vargas hatte sichtlich Freude an den leuchtenden Kinderaugen. Text/Foto: Gerhard Gerum