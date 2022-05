Feuerwehr Walkertshofen wählt neuen Vorstand

Plus Karl Bauer und Jürgen Lehle leiten weiterhin die Feuerwehr in Walkertshofen. Großen Zuwachs gibt es bei den Jugendlichen.

Zufrieden mit der Arbeit ihrer Vorstandsmitglieder sind die Feuerwehrkameraden in Walkertshofen. Denn bei den Neuwahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber einstimmig wiedergewählt.