Fußballrasen hat nach 40 Jahren ausgedient

Der TSV Walkerthofen saniert gerade den Hauptplatz von Grund auf. Die Einweihung ist für August 2023 geplant.

Wenn man beim Fußball von "Der Rasen wird umgepflügt" redet, spricht man nicht unbedingt von großen Technikern des geliebten Ballsports. Doch in Walkertshofen ist das gerade ganz anders: Schweres Gerät ratterte über den Sportplatz und trug eine knapp 13 cm tiefe Humusschicht ab. "Der Platz war einfach mit den Jahren zu weich geworden und bei jedem Regen standen die Spieler praktisch knöcheltief im Matsch", meint Teammanager Florian Wolf zu den nötig gewordenen Erdbewegungen. Seit fast 40 Jahren ist der Platz nun schon in Betrieb und soll nun wieder eine richtig gute Unterlage für die Fußballer werden. Dazu wurden rund 900 Tonnen Sand aufgebracht, mit dem noch vorhandenen Humus vermischt und schließlich gleich wieder frischer Sportrasen angesät. Das Spielfeld hat dann laut Baufirma ein neues Dachgefälle bekommen, welches der Norm entspricht und so auch in der Allianz Arena verbaut wurde. Fachmänner sprechen hier von einem Dach des Spielfeldes, das Gefälle liegt dabei zwischen 0,5 und 1 Prozent.

Außerdem vergrößert der Staudenclub seinen Kiosk und integriert dort eine Kühlanlage für Getränke. Zusätzlich wird ein überdachter Grillplatz erschaffen und eine 24 Meter lange erhöhte Freisitzfläche für die Zuschauer errichtet. Auf der Bachseite gegenüber wird ein vier Meter hohes Fangnetz installiert und auf Höhe der Mittellinie soll zukünftig eine zwei Meter breite Anzeigetafel alle Zuschauer über Spielzeit und Spielstand informieren. Zu guter Letzt wird eine komplett neue Barriere für die Bandenwerbung gezogen. "Wir hoffen, dass sich diese auch schnell mit vielen neuen Sponsoren füllt", so Florian Wolf.

Das Eröffnungsspiel in der neuen Arena soll dann Anfang August 2023 gegen die Kicker des SV Tannau aus der Nähe des Bodensees stattfinden, mit denen schon seit Jahrzehnten eine Fußballfreundschaft besteht.