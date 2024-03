Große Spendenbereitschaft beim Benefizkonzert

Der Musikverein veranstaltet ein Konzert für einen Schwerkranken aus Walkertshofen.

Groß war die Spendenbereitschaft während des Benefizkonzerts des Musikvereins Walkertshofen. Insgesamt 1600 Euro sind zusammen gekommen, die der Verein an die „Aktion Sonnenherz“ weiterleitet. Zugutekommt dieser Betrag Hansjörg Bauer, der schwer erkrankt ist.

„Er war neun Jahre Vorstandsmitglied und hatte sich beim Bau unseres Musikerheims sehr engagiert. Deshalb wollen wir ihn unterstützen“, sagte die neue Vorsitzende Michaela Müller während des Konzerts. Jedes Jahr in der Fastenzeit veranstaltet der Musikverein das Kirchenkonzert – dieses Jahr als Benefizkonzert.

Die Musikkapelle sowie der Kinder- und der Jugendchor boten den Gästen in der Kirche St. Alban ein klassisches Konzert mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm, das die beiden Dirigenten Roland und Daniela Dworschak zusammen gestellt hatten. Neu war heuer der gemeinsame Auftritt von Theresia Hörl mit ihrer Harfe und Daniela Dworschak mit ihrer Flöte. Mit ihren Instrumenten ist es ihnen gelungen, eine besondere Atmosphäre in der Kirche zu schaffen.

Musikverein Walkertshofen spielt religiöse Lieder passend zur Fastenzeit

Auch den Jugendchor begleitete Theresia Hörl. Zu hören gab es von der Musikkapelle das festliche Musikstück „Fanfare und Flourishes“, das Stück „To my Country“, die fiktive Filmmusik „Adventure“ sowie „Nemu Susato“ von Jan van der Roost. Passend zur Fastenzeit sang der Kinderchor religiöse Lieder, und begeistert waren die Zuhörer vom Sologesang mehrerer junger Sänger und Sängerinnen während des Stücks „Loben wollen wir und ehren“. Gefühlvoll sang der Jugendchor das Lied „As long as he needs me“ aus dem Musical „Oliver“ sowie ein Passionslied. Begleitet wurden die Chöre von Andrea Schedler am Klavier.