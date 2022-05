Die Heimat im Herzen: Dichter Isidor Höld wäre 100 geworden

Plus In diesen Tagen wäre Heimatdichter Isidor Höld aus den Stauden 100 Jahre alt geworden. Seinen Fans ist er unvergessen.

Sogar während der Stallarbeit soll er hin und wieder zu Stift und Papier gegriffen haben: Isidor Höld war nicht nur Landwirt, sondern auch Heimatdichter. In diesen Tagen wäre er 100 Jahre alt geworden.