Walkertshofen

vor 51 Min.

Helmut A. Binser in der Kulturschmiede: Ein herrlich wahnsinniger Abend

Der „Bavarian Influencer“ Helmut A. Binser sorgte mit unglaublichen Geschichten im ausverkauften Lagerhaus in Walkertshofen für richtig gute Laune.

Von Marcus Angele Artikel anhören Shape

„Die Wehen haben 735 Tage gedauert“, begann Kulturschmiede-Vorsitzender Karl Scheid seine Begrüßung zur 22. Kulturnacht. Er durfte nun fast genau zwei Jahre später als geplant den Musikkabarettisten Helmut A. Binser im wunderbaren alten Lagerhaus in Walkertshofen präsentieren und verriet sogar noch, wie es zu diesem Künstlernamen kam: „Bei seinem ersten Auftritt in seinem Heimatdorf brauchte Martin Schönberger, wie der Binser eigentlich heißt, einen Decknamen, falls er sich blamieren würde.

