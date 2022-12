Plus Die Gemeinde Walkertshofen muss ein Defizit von rund 70.000 Euro schultern. Für die Kläranlagen-Sanierung werden voraussichtlich seperate Gebühren erhoben.

In Walkertshofen steigen die Kanalgebühren rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl, dass in den vergangenen zehn Jahren keine Überprüfung der Kanalgebühren stattgefunden habe und dies bereits von der überörtlichen Rechnungsprüfung beanstandet wurde.