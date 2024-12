Ist der Mensch wirklich ein „Depp“?

Das neue Musikkabarett „Der Mensch ist an sich ein Depp“ des bayerischen Duos Raith & Blaimer präsentiert die Kulturschmiede Stauden am 4. Januar im Lagerhaus Walkertshofen.

„Der Mensch an sich ist ein Depp“ - ein schier unendliches Themenfeld, das vom bayerischen Singer-Songwriter-Duo Raith & Blaimer mit Beweisen, Vermutungen, Selbster- und bekenntnissen auf höchst witzig-amüsante Weise in Worten und Liedern zerlegt und aufgearbeitet wird – charmant, urkomisch und absolut sehenswert.

Karten zum Konzert (Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr) gibt es online unter www.kulturschmiede-stauden.de sowie in den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden. Außerdem werden dreimal zwei Karten über die Schwabmünchner Allgemeine verlost. Wer gewinnen will, schickt bis Montag, 30. Januar, 12 Uhr an redaktion@schwabmuechner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet „Kulturschmiede – Der Mensch an sich ist ein Depp“. Die Gewinner werden dann schriftlich benachrichtigt. (amar)