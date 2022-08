Jugendkapelle, Kinderchor und viele junge Solisten beim Schülerkonzert

Zum Abschluss des musikalischen Jahres gab der Musikverein Walkertshofen ein Schülerkonzert. Was alles geboten war.

Zu einer eindrucksvollen Bilanz der musikalischen Basisarbeit, die beim Musikverein Walkertshofen mit viel Aufwand und Einsatz das ganze Jahr über geleistet wird, geriet das Schülerkonzert im alten Lagerhaus der Staudengemeinde. Knapp 20 Buben und Mädchen – die jungen Mitglieder des Kinderchores und der gut 15-köpfigen Jugendkapelle noch gar nicht mitgerechnet – gaben sich unter der Gesamtleitung von Roland Dworschak einen ganzen Nachmittag lang ein klingendes Stelldichein und präsentierten sich couragiert vor großem Publikum.

Die Einstimmung auf den Konzertnachmittag übernahm die Jugendkapelle mit den schwungvollen Titeln „The Merry Clockmaker“ und „Rhythm oft the World“. Eine starke Truppe waren auch die Blockflötenkinder, die vor großem Publikum zeigten, was sie im vergangenen Schuljahr gelernt haben. Hanna, Hannah, Nick und Sebastian bekamen bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt viel Applaus.

Enorme Bandbreite

Schlag auf Schlag wechselten sich sodann die jungen Solisten auf der Bühne ab. Von der Trompete bis zur Posaune, von der Querflöte bis zum Horn und vom Flügelhorn bis zum Bariton reichte die enorme Bandbreite der musikalischen Darbietungen.

Roland Dworschak, in dessen professionellen Händen in der Staudengemeinde seit über 25 Jahren die Gesamtleitung aller musikalischen Aktivitäten liegt, moderierte in der ihm eigenen humorvollen Art die große Solistenparade. Das Finale des Konzertnachmittags bestritt der vereinseigene Kinderchor unter der Leitung von Daniela Dworschak mit dem Lied „M-M, sagt der grüne Frosch“ und dem gruseligen „Dracula-Rock“. Unter den Augen ihrer Eltern, Großeltern und Geschwister zeigten die jungen Sänger und Musikanten, was sie das zurückliegende Schuljahr über im Instrumental- und Chorunterricht gelernt haben. Die Zuhörer sparten nicht mit Applaus für die jungen Akteure und klatschten so manchen Anflug von Lampenfieber einfach weg.

Info: Beim Musikverein Walkertshofen werden alle gängigen Blech- und Holzblasinstrumente sowie Schlagzeug und Gitarre unterrichtet. Ansprechpartner für die Nachwuchsausbildung beim Musikverein Walkertshofen sind Vorsitzender Adolf Hägele, Telefon 0170 7097355, Dirigent Roland Dworschak, Telefon 0172 8229520 und Jugendleiterin Teresa Deuringer, Telefon 01577 6439159. Weitere Infos unter www.mv-walkertshofen.de