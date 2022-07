Kanal- und Straßensanierung belasten Haushalt von Walkertshofen

Mit der Haushaltsplanung beschäftigten sich die Gemeinderäte von Walkertshofen während der jüngsten Sitzung.

Am meisten Geld wird die Gemeinde Walkertshofen nach der aktuellen Haushaltsplanung für Sanierungen von Straßen und Kanalsystem ausgeben. Teuer werden für die Gemeinde der Gehwegbau sowie die Sanierung des Kanals in der Aichener Straße. Insgesamt rechnen die Räte mit einer halben Million Euro Kosten.

Diese Ausgaben wurden allerdings erst für das Jahr 2023 eingeplant. Zudem wurden 30.000 Euro für Grunderwerb für die Aichener Straße aufgenommen. Hohe Kosten verursacht auch die Sanierung des gemeindlichen Kanalsystems. Hierfür veranschlagten die Räte jeweils 200.000 Euro für die kommenden drei Jahre. Grund zur Diskussion lieferte schließlich die Sanierung der Schmiedgasse. Um Details vor der Ausschreibung der Arbeiten für das Kanalsystem zu klären, soll nochmals Rücksprache mit dem Planer gehalten werden. Die Gemeinderäte einigten sich, im Haushalt 120.000 Euro für Kanalarbeiten sowie 150.000 Euro für die Straßenarbeiten anzusetzen. Auch mit eingeplant haben die Räte 35.000 Euro für den Einbau einer Schallschutzdecke in den Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung sowie für einen Ausbau für die Ganztagesschule in der Grundschule.

Vermutlich muss ein Kredit aufgenommen werden

Um die Ausgaben finanziell zu stemmen, kommt der Gemeinde daher der zu erwartende, kumulierte Überschuss in Höhe von 1,5 Millionen Euro zugute, den die Gemeinde in den vergangenen Jahren erwirtschaftet hatte. Kämmerer Stefan Januschke wies allerdings darauf hin, dass eine Kreditaufnahme im nächsten Jahr wahrscheinlich nötig sei. Er empfahl den Gemeinderäten, noch heuer neben der regulären Darlehenstilgung eine Sondertilgung in Höhe von gut 100.000 Euro zu leisten. Dies sei günstiger als auf eine neue Kreditaufnahme im nächsten Jahr zu verzichten. Neue Kredite seien in der Regel zinssubventioniert, so Januschke.

Zu den größten Einnahmequellen der Gemeinde zählt die Gewerbesteuer. Heuer werden 700.000 Euro erwartet. Dieser Betrag ist laut Januschke recht stabil. Die Schlüsselzuweisung ist dagegen relativ niedrig. Mit 40.400 Euro rechnet die Gemeinde. Nach abschließender Berechnung soll der Haushalt während einer der kommenden Sitzungen beschlossen werden.