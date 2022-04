Kanalsanierung: Das passiert im Untergrund von Walkertshofen

Plus Der Gemeinderat von Walkertshofen entscheidet, wie der Kanal in der Aichener Straße saniert werden soll.

Nach vielen Diskussionen in den vergangenen drei Jahren und Beratungen mit dem Ingenieurbüro Tremel fiel nun die einstimmige Entscheidung im Gemeinderat, wie der Kanal in der Aichener Straße saniert werden soll.