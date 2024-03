Walkertshofen

vor 32 Min.

Kirchenkonzert für die Schwerkranken

Von Karin Marz

In Walkertshofen findet am Sonntag, 17. März, ein Benefizkonzert in der Kirche statt.

Dieses Jahr veranstaltet der Musikverein Walkertshofen sein traditionelles Kirchenkonzert für einen besonderen Zweck. Im Rahmen eines Benefizkonzerts spielen die Musiker und Musikerinnen am Sonntag, 17. März, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban und spenden den Reinerlös für die „Aktion Sonnenherz“. Diese Organisation unterstützt schwerstkranke Menschen wie Hansjörg Baur aus Walkertshofen. Dirigent Roland Dworschak sagt: „Hansjörg hat sich beim Bau unseres Musikerheims sehr engagiert und war Vorstandsmitglied. Daher liegt es uns am Herzen, nun ihm zu helfen.“ Der Musikverein will den Reinerlös des Konzerts an die Hilfsorganisation spenden, die die Gelder dann komplett an Baur weitergeben wird. Besinnliche Stunde in der Fastenzeit in Walkertshofen Während des Konzerts spielt die Musikkapelle unter der Leitung von Roland Dworschak verschiedene konzertante Stücke wie „Adventure“ und will damit den Besuchern eine besinnliche Stunde zum Innehalten in der Fastenzeit bieten. Der Kinderchor und der Jugendchor unter der Leitung von Daniela Dworschak singen verschiedene Passions- und Danklieder sowie Musikstücke aus Musicals. Und eine weitere Besonderheit erwartet die Besucher heuer während des Konzerts: Eine Harfespielerin wird gemeinsam mit einer Flötenspielerin auftreten und auch den Jugendchor musikalisch begleiten. (karma) Lesen Sie dazu auch Walkertshofen Musikverein Walkertshofen hat eine neue Führung

Themen folgen