Kirchenkonzert Walkertshofen - ein voller Erfolg

Instrumental, gesanglich und beides vereint fand am 06.04 2025 in der Pfarrkirche St.Alban in Walkertshofen das alljährliche Kirchenkonzert des Musikverein Walkertshofen statt. Unter dem Dirigat von Roland und Daniela Dworschak verzauberten die Musikkapelle, der Jugend und vor allem der Kinderchor das Publikum. Einen epischen Auftakt bot die Stammkapelle mit der „Festive Overture“, die mit ihrer Melodie das Publikum fesselte. Danach wurden die Zuhörer vom Kinderchor mit „JA, weil Gott deinen Namen kennt“ und „Vögel im Wind“ zu den wirklich wichtigen Dinge im Leben entführt, nämlich Gottvertrauen, Freiheit, Leichtigkeit und Freude. Mit „The Awakening“ und der Arie „Nessun Dorma“ aus dem Musical „Turandot“ leitet die Musikkapelle melancholisch zum Jugendchor über. Dieser besang mit „Warum guckt ihr denn zum Himmel“, dass Gott immer bei uns ist und rundete seine Darbietung mit dem sehnsüchtigen Lied „Part of your world“ aus Disneys „Ariel“ ab. Musikalisch wurde das Konzert mit „Amen“ und „Respicere“, gespielt von der Musikkapelle, beendet. Als Zugabe sang der Kinder und der Jugendchor mit instrumentaler Umrahmung durch die Musikkapelle den „Abendsegen“ aus Hänsel und Gretel. Der Musikverein Walkertshofen bedankt sich bei all den zahlreichen Besuchern für ihr Kommen und freut sich schon auf das nächste Jahr.

