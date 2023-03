Könnten in Walkertshofen bald Windräder stehen?

Ob im Gemeindegebiet und auch in den Nachbargemeinden Windräder aufgestellt werden können, erläutert eine Expertin dem Gemeinderat.

Das Thema Windräder und die damit verbundenen, geänderten Abstandsregeln beschäftigt weiterhin den Gemeinderat in Walkertshofen. Nachdem sich das Gremium im Dezember dagegen entschieden hatte, einen Flächennutzungsplan für die Errichtung von Windrädern zu erstellen, informierte während der jüngsten Sitzung Christina Willkomm vom beauftragten Büro Sing aus Landsberg über die weitere Vorgehensweise.

Die Expertin griff auch aufgrund der Nachfrage aus dem Gemeinderat das Thema Flächennutzungsplan auf. Sie meinte, dass zwar mit einem Flächennutzungsplan die Errichtung von Windkraftanlagen besser gesteuert werden und der regionale Planungsverband die Flächen übernehmen könnte, aufgrund nur einer infrage kommenden Fläche im Gemeindegebiet sei ein Flächennutzungsplan jedoch nicht dringend nötig. Die zweite mögliche Fläche sei nämlich sehr klein und daher für eine Windkraftanlage eher unwirtschaftlich.

Näher ging Willkomm auch auf den regionalen Planungsverband Augsburg ein. Dieser muss 1,1 Prozent der gesamten Region als Windenergie-Flächen bis zum Jahr 2027 sowie 1,8 Prozent bis zum Jahr 2032 ausweisen. Willkomm empfahl daher den Gemeinderäten, auf den Planungsverband zuzugehen und abzusprechen, welche Flächen im Gemeindegebiet dafür ausgewiesen werden können. Der Knackpunkt sei nämlich, dass zwar im Walkertshofener Gemeindegebiet nur eine Fläche infrage kommen könnte, aber im angrenzenden Gemeindegebiet von Mickhausen wie auch von Langenneufnach ebenso Flächen für Windkraft möglich sind, die die Expertin auf einer Karte zeigte. Theoretisch könnten hier in Waldgebieten auf Höhenzügen fünf Anlagen aufgestellt werden.

Expertin: "In den Stauden ist Windenergie schlichtweg möglich"

Aus diesem Grund empfahl Christina Willkomm, sich mit den Nachbargemeinden abzustimmen und zusammenzuarbeiten. Denn die infrage kommende Fläche von Walkertshofen gehöre zwar zu den Staatsforsten, aber trotzdem gebe es die Möglichkeit, dass ein Investor ohne Mitbestimmung durch die Gemeinde Windkraftanlagen errichten wird. „Die Gemeinde kann sich daher bei diesem Thema nicht entspannt zurücklehnen. Denn auch wenn die Wahrscheinlichkeit für ein Windrad in Gemeindegebiet nicht sehr hoch ist, könnte Walkertshofen wegen der möglichen Flächen der Nachbargemeinden mit betroffen sein. Und in den Stauden ist Windenergie schlichtweg möglich und daher könnten Investoren Interesse zeigen“, sagte Willkomm.

Ebenso führte sie aus, wie eine eigenwirtschaftliche Errichtung von Windkraftanlagen aussehen könnte, welche Rechtsform sich eignet und dass sich daran Gemeinden als auch Bürger vor Ort daran beteiligen und dadurch den Ertrag aus der Anlage erhalten könnten. Zudem verbleibe die Gewerbesteuer in den Gemeinden.

Dass es viele Nachfragen aus dem Gemeinderat gab, erläuterte Willkomm zudem, dass während des Baus eines Windrades circa 0,5 Hektar Fläche und nach Fertigstellung circa 0,25 Hektar Fläche benötigt werden. Die Jahresstromerzeugung läge bei circa zehn Millionen Kilowattstunden und die Kosten für ein Windrad bei etwa sechs bis sieben Millionen Euro. Mit allen Arbeiten müsse mit Gesamtkosten für die Anlage in Höhe von rund 20 Millionen Euro gerechnet werden. Bis alle Anforderungen geklärt und die Genehmigungen erteilt sind, dauert es in der Regel bis zu drei Jahre, so Willkomm.

Interessiert waren die Räte auch am Thema Photovoltaikanlagen. Willkomm erklärte, dass hierfür ebenso Bürgerbeteiligungen möglich wären. Allerdings sind mittlerweile Anlagen erst ab einer Größe von circa vier bis fünf Hektar wirtschaftlich.