Marode Straßen in Walkertshofen sollen saniert werden

Plus Neben den Straßensanierungen diskutierte der Gemeinderat in Walkertshofen auch über den Nachtbus des AVV.

Wie die kleinen Nebenstraßen Schulgasse und Staudenweg in Walkertshofen saniert werden können, erläuterte während der jüngsten Sitzung Florian Brecheisen vom Ingenieurbüro Konstruktionsgruppe Bauen aus Augsburg.

Der Straßenverlauf der maroden Schulgasse soll weitestgehend beibehalten werden. Zusätzlich sollen im Bereich der Grundschule seitliche Parkflächen ausgewiesen werden und die Einmündung in die Schörrstraße soll vergrößert werden. Brecheisen erläuterte den Räten, dass die massiven Straßenschäden auf eine dünne Asphaltdecke schließen lassen. Er empfahl deshalb einen Asphalt mit entsprechendem Frostschutz einzubauen. Gepflastert werden soll auch die kleine Grünfläche zwischen der Schulgasse und der Tartanbahn der Schule, die von Fußgängern als Fußweg benutzt wird. Ein Zuhörer der Sitzung wies auf die vielen Fahrradfahrer hin, die häufig mit hoher Geschwindigkeit den sehr steilen Bereich der Schulgasse befahren und bat darum, durch entsprechende Baumaßnahmen diese zu verlangsamen. Saniert werden soll die Schulgasse bis zum Beginn dieses Anstiegs.