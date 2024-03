Musikverein Walkertshofen hat eine neue Führung

Michaela Müller und Simon Miller stehen künftig an der Vereinsspitze. Auch weitere Vorstandsmitglieder wurden neu gewählt.

Gravierene Änderungen gibt es beim Musikverein in Walkertshofen. Ein Großteil des Vorstands legte während der jüngsten Generalversammung im Pfarrheim in Walkertshofen seine Ämter in jüngere Hände.

Michaela Müller übernahm das Amt des Ersten Vorsitzenden von Adolf Hägele und Simon Miller das Amt des Zweiten Vorsitzenden von Margit Dempf. Die beiden neuen Vorsitzenden haben nicht nur fast den gleichen Nachnamen, sondern sind auch bereits viele Jahre im Musikverein aktiv und Simon Miller war bereits als Beisitzer tätig. Andreas Schmid kümmert sich künftig um die Finanzen des Vereins, was bisher Gerhard Bäuerle durchgeführt hatte. Centa Blumenhofer wurde als Schriftführerin von Barbara Baur abgelöst und auch zwei der Beisitzerposten wurden neu besetzt. Für Simon Miller ist nun Christoph Knöpfle und für Christine Eschey ist Tanja Klaus jeweils als Beisitzer tätig.

Keine Änderungen ergaben sich bei den weiteren Beisitzerposten. Jürgen Hoffmann, Manuela Eggersdorfer, Josef Seitz sowie Maximilian Bäuerle haben ihre Ämter behalten. Auch Teresa Deuringer ist weiterhin als Jugendleiterin und Paulina Fischer als Chorbeauftragte tätig. Kassenprüfer bleiben Dieter Gumpinger und Thomas Lehle. Alle Vorstandsmitglieder wurden während der Versammlung einstimmig gewählt.

Lob und Geschenke

Persönliche Worte verbunden mit viel Lob, einem großen Dankeschön und Geschenken richteten Dirigent Roland Dworschak, die neue Vorsitzende Michaela Müller und Beisitzer Jürgen Hoffmann an den bisherigen Vorstand. Als einen Vorsitzenden, der sich sehr engagierte und alles im Verein stets im Blick hatte, bezeichneten die beiden Adolf Hägele. Er war 15 Jahre Beisitzer, neun Jahre Zweiter Vorsitzender und 15 Jahre Vorsitzender. Ebenso 15 Jahre war Margit Dempf seine Stellvertreterin und gleichzeitig seine rechte und linke Hand. Davor war sie 14 Jahre Schriftführerin. Fast drei Jahrzehnte kümmerte sich Gerhard Bäuerle akkurat und zuverlässig um die Finanzen und 15 Jahre konnte sich der Verein auf die tadellose Schriftführung von Centa Blumenhofer verlassen. Christine Eschey war insgesamt zwölf Jahre als Jugendleiterin und Beisitzerin eine wertvolle Unterstützung in der Vereinsführung.

Es geht nur gemeinsam

Auch Margit Dempf sagte während der Versammlung, dass sie dankbar war, einen zuverlässigen Vorsitzenden an ihrer Seite gehabt zu haben, auf den sie sich stets verlassen konnte. Abschließend formulierte Hägele seinen Wunsch für die Zukunft: „Die Leistung, die wir im Verein erbracht haben, geht nur in einer Zusammenarbeit. Das was wir jetzt haben, soll weitergeführt werden.“ (karma)

