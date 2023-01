Sebastiani-Schießen: Böllerschützen lassen es krachen

Mit dem Sebastiani-Schießen lebt in Walkertshofen eine alte Tradition wieder auf. Mehr als 50 Schützen waren vor Ort.

Ziemlich laut war es kürzlich in den Stauden. Zum ersten Mal fand heuer in Walkertshofen das Sebastiani-Schießen des Schützengaus Lech/ Wertach statt. Mehr als 50 Böllerschützen sind der Einladung der Burgberg Böller Walkertshofen gefolgt und haben sich trotz Schneetreiben neben dem Lagerhaus in einer langen Reihe aufgestellt und feuerten nacheinander ihre Böller in den dunklen Abendhimmel ab.

Die Schießleitung lag in den Händen von Schussmeister Albert Hepp, der mit Mikrofon und Leuchtstäben die Anweisungen gab. Das erste Kommando lautete „gemeinsames Laden“, gefolgt von „gemeinsames Verdämmen“, „Zündhütchen setzen“ und „spannt den Hahn“. Als Hepp schließlich rief „Böller hoch“ und „gebt Feuer“, zündeten die Böllerschützen ihre Hand- und Schaftböller in unterschiedlicher Schussfolge wie langsame und schnelle Reihe, gegenläufiges Reihenfeuer, Doppelschlag sowie Salut, bei dem alle gleichzeitig schießen.

Sebastiani-Schießen: Jahrhundertealte Tradition in Walkertshofen

„Das Sebastiani-Schießen wurde hier in der Gegend erstmals im Jahr 2001 von den Böllergruppen aus Hurlach und Gennach durchgeführt. Im Laufe der Jahre hat sich dieses Spektakel auf das gesamte Gau Lech/Wertach ausgeweitet, zu dem zehn Böllergruppen gehören. Es findet jedes Jahr abwechselnd bei einer Böllergruppe vor Ort statt“, erklärt Hepp. Der Name der Veranstaltung leitet sich vom Schutzheiligen der Schützen, dem heiligen Sebastian ab, zu dessen Ehren jedes Jahr von den Böllerschützen geschossen wird. Der heilige Sebastian war ein Soldat und wurde aufgrund seines christlichen Glaubens verfolgt und mit Pfeilen getötet.

Für die Böllerschützen gehört das Schießen zu einer jahrhundertealten Tradition, die im gesamten deutschsprachigen Raum und an besonderen Festtagen durchgeführt wurde. Daher waren auch alle Böllerschützen in der jeweiligen Tracht ihrer Gruppe zum Sebastiani-Schießen nach Walkertshofen gekommen. Insgesamt schossen neun Gruppen vor Ort. Böllerschießen ist aber nicht nur Tradition, sondern verlangt von den Schützen auch viel Wissen ab. Daher müssen sie jeweils eine entsprechende Ausbildung absolviert haben und einen Pulverschein besitzen. Denn geschossen wird mit Schwarzpulver.

Auch den kirchlichen Segen gab es für die Böllerschützen. Vor dem Böllerschießen versammelten sich alle Teilnehmer im Lagerhaus, wo Pfarrer Andreas Schmid eine Andacht hielt.