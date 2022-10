Tödlicher Unfall bei Walkertshofen

Zwischen Münster und Walkertshofen kam es am Sonntagmorgen zu einem Unglück mit Todesfolge. Ein junger Mann, der zu Fuß auf der Straße unterwegs war, wurde überfahren.

Am Sonntagmorgen um sechs Uhr hat es auf der Kreisstraße 16 zwischen Münster und Walkertshofen einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 26-Jähriger war dort in einer Gruppe zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Er wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst und ist tödlich verunglückt.

Unfall hat nichts mit Mickhauser Bergrennen zu tun

Laut Polizeiaussagen handelte es sich nach aktuellen Ermittlungsstand um einen Unfall. Der junge Mann geriet womöglich zu nah auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Autos, ein 82-jähriger Jäger, habe ihn in der Dunkelheit zu spät gesehen. Die Polizei Schwabmünchen betont, dass es bei dem Unfall keinerlei Verbindung zum Bergrennen gebe, das am Wochenende in Mickhausen ausgetragen wurde.