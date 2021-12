Unbekannter beschädigt Zaun in Walkertshofen: Zeugen gesucht

Mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter Zaunlatten aus einem Betonsockel in Walkertshofen gerissen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat offenbar mutwillig einen Zaun in Walkertshofen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Donnerstag. An einem Zaun in der Aichener Straße wurden zwei Teile aus dem Betonsockel gerissen.

Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.