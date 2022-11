Unsichere Zeiten für kleine Brauereien: Was heißt das für Staudenbräu?

Plus Was Energiepreise und Rohstoffmangel für eine kleine Brauerei wie Staudenbräu aus Walkertshofen bedeuten und warum dort mittlerweile nicht mehr nur die Familie arbeitet.

Energiepreise steigen, Rohstoffe sind teuer und kaum noch zu bekommen. Mit diesen Problemen kämpfen derzeit viele Unternehmen, darunter auch Brauereien. In den vergangenen Wochen wurde darüber berichtet, welche Schwierigkeiten Brauereien haben, vor allem im Hinblick auf die Knappheit von Kohlensäure. Wie geht eine kleine Brauerei wie die Staudenbräu aus Walkertshofen damit um?