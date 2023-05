Wie sich Walkertshofen besser gegen Starkregen schützen will

In Zeiten des Klimawandels mehren sich Starkregenereignisse. Ein Vertreter eines Ingenieurbüros erklärt, wie sich Walkertshofen dagegen wappnen kann.

Wie Grundstücke und Häuser vor Überschwemmungen durch Starkregen geschützt werden können, beschäftigt nach wie vor den Gemeinderat. Da in den vergangenen Jahren massive Schäden entstanden sind, hat die Gemeinde das Ingenieurbüro IBF aus Aretsried beauftragt, mögliche Präventionsmaßnahmen zu erarbeiten.

Während der jüngsten Sitzung stellten Thomas Lechner und Vera Paravicini die Möglichkeiten zur Wasserrückhaltung vor. Konkret sehen die Maßnahmen den Erosions- und Bodenschutz, die Verlangsamung von Bodenabtrag, den Gewässerschutz sowie die Schaffung von Rückhalte-Strukturen in der Landschaft vor. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem Amt für ländliche Entwicklung, das 80 Prozent der Planungskosten übernimmt. So könnten auf Flächen Erdwälle errichtet, die Abluss-Strukturen optimiert, Feldwege höher gelegt, Retentionsräume (Wasserrückhaltung) geschaffen und Maßnahmen zur Abflussverzögerung errichtet werden. Dies betrifft Wiesen, Wälder, Äcker und Wege rund um Walkertshofen und den Ortsteilen Hölden und Gumpenweiler, die größtenteils in Gemeindebesitz sind, aber auch Privatgrundstücke. Daher müsse mit den Besitzern abgestimmt werden, was umgesetzt werden kann. Möglich wären auch weitere bauliche Veränderungen an der Neufnach.

Starkregen: Rückhaltemaßnahmen wären in Walkertshofen sinnvoll

Während der Präsentation zeigten die beiden Experten, dass die Rückhaltemaßnahmen nicht nur in einem Bereich, sondern komplett im Gemeindegebiet in allen vier Himmelsrichtungen sinnvoll wären. Zudem machten die Gemeinderäte auch auf weitere Bereiche aufmerksam, auf denen es in der Vergangenheit immer wieder zu Überschwemmungen kam und die das Ingenieurbüro ebenso analysieren soll.

Als nächsten Schritt arbeitet das Ingenieurbüro IBF konkrete Planungsvorschläge aus, aus denen nach der Feinabstimmung mit der Gemeinde ein Konzept erstellt wird. Dann müsse geklärt werden, welche Fördermittel infrage kommen. Lechner erklärte, dass die Bandbreite der Fördertöpfe sehr umfangreich sei und somit auch davon abhängt, welche Maßnahmen dann umgesetzt werden können. Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl meinte abschließend: „Der Wille ist da, dass wir die Grundstücke vor Überschwemmungen schützen. Nun müssen wir klären, wie wir Schritt für Schritt vorgehen.“

Feuerwehrsirenen sollen in Walkertshofen umgerüstet werden

Mit der Umrüstung der Feuerwehrsirenen auf eine digitale Alarmierung beschäftigten sich anschließend die Gemeinderäte. Denn laut Landratsamt müsse dies in circa vier bis fünf Jahren erfolgen. Die Sirene im Ortsteil Oberrothan wird derzeit neu errichtet. Allerdings laufen die Sirenen auf der Schule und in Gumpenweiler noch analog. Da der genaue Startzeitpunkt für die digitale Alarmierung durch das Landratsamt noch nicht feststeht, wollen die Gemeinderäte mit der Anschaffung der technischen Umrüstung und der Beantragung von Fördergeldern noch warten.

Abschließend informierte Jungwirth-Karl, dass für die Mittagsbetreuung an der örtlichen Grundschule die Anmeldungen für Herbst auf 51 Kinder gestiegen sind. Bisher werden 37 Kinder betreut. Gedanken machen müsse sich der Gemeinderat daher, wie das Platzproblem gelöst werden könne. Für den Kunstpreis des Landkreises hat Jungwirth-Karl die ortsansässige Künstlerin Rita Mayer vorgeschlagen.