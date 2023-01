Zwei Ehrungen in Walkertshofen

Beim Neujahrsempfang standen zwei Walkertshofer Persönlichkeiten besonders im Mittelpunkt.

Walkertshofens Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl hob beim ersten Neujahrsempfang nach zweijähriger Pause das Ehrenamt hervor. Ohne es würde es im Dorf kein gesellschaftliches Leben geben. Sie appellierte an die neu nach Walkertshofen gezogenen Bürger, das umfangreiche Angebot anzunehmen und sich aktiv einzubringen. Gleichzeitig hoffte Jungwirth-Karl auch auf den Zusammenhalt, um die Auswirkungen der derzeitigen Krisen besser meistern zu können.

Musikalische Heimat

Die Bürgermeisterin zeichnete deshalb auch das 30-jährige Engagement von Dirigent Roland Dworschak für den Musikverein aus. Auch wenn es laut Gemeindesatzung eigentlich nur möglich sei, Auszeichnungen für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Dirigent vorzunehmen, ließ die Bürgermeisterin trotzdem zum Dank eine Urkunde für Dworschak ausstellen. „Du solltest noch mal mindestens 10 bis 15 Jahre draufpacken, ehe einer deiner Söhne in deine Fußstapfen treten kann“, sagte Jungwirth-Karl, als sie Dworschak die Urkunde und ein Präsent überreichte. Für Dworschak sei Walkertshofen seine musikalische Heimat, verriet er.

Zu spielen angefangen hatte er als junger Musiker mit seiner Trompete in der Kapelle in Walkertshofen. Nachdem er sich als Dirigent weitergebildet hatte, übernahm er vor mehr als 30 Jahren die freie Dirigentenstelle im Verein. „Der Übergang vom Musiker zum Dirigenten hat gut funktioniert, was nicht selbstverständlich ist. Trotz der langen Zeit, in der ich die Kapelle leite, habe ich nach wie vor das Gefühl, dass die Zusammenarbeit mit den Musikern und Musikerinnen gut funktioniert", berichtete Dworschak.

Gemeindediener mit der Glocke

Ausgezeichnet wurden auch die langjährige Gemeindedienerin Margit Wagner für ihre 40-jährige Tätigkeit. Eigentlich sei der Beruf des Gemeindedieners, der früher die Aufgabe hatte amtliche Bekanntmachungen teilweise mit einer Glocke im Ort zu verbreiten, ausgestorben, so Jungwirth-Karl. Doch Wagner kümmere sich weiterhin um das Austragen der Gemeindepost und um die Bekanntmachungen in den Schaukästen, wofür ihr die Bürgermeisterin ebenso mit einer Urkunde sowie einem Präsent dankte. Wagner erinnerte sich an den Beginn ihrer Tätigkeit vor 40 Jahren und meinte, dass es wegen der vielen Hausnamen und des Dialekts im Ort nicht immer einfach für sie war.

Auch Pfarrer Schmid dankte während des Neujahrsempfangs den engagierten ehrenamtlich Tätigen in der Pfarrei, die sich für die Allgemeinheit einbringen sowie für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Vereinen. Und auf die Möglichkeit, wieder vieles gemeinsam ohne Einschränkungen in der Pfarrei durchzuführen, freute sich Pfarrgemeinderatsvorsitzende Egger. Zusätzlich trugen die Gruppe der Burgberg Böller, Vertreter des Musikvereins sowie die Sternsinger zum Neujahresempfang bei.