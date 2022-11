Zwei neue Gesichter im Vorstand des Veteranenvereins Walkertshofen

Vorstandswahlen stehen beim Veteranenverein Walkertshofen an. Welche Neuerungen es dabei gibt.

Zwei neue Gesichter gibt es im Vorstand des Veteranen- und Soldatenvereins in Walkertshofen. Während der Generalversammlung im Gasthaus Schorer wurde Albert Hepp zum Zweiten Vorsitzenden gewählt. Sven Janzen, der acht Jahren dieses Amt ausgeübt hatte, stellte sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Ebenso neu gewählt wurde Hermann Kindler, der das Amt des Beisitzers nun von Josef Fischer übernimmt. Denn Josef Fischer wechselte von der Funktion des Beisitzers zum Fahnenbegleiter. Bisher war Hans Joas Fahnenbegleiter, der das Amt 13 Jahre lang ausübte und zudem 18 Jahre lang Fahnenträger war.

Gerhard Wenzel weiter an der Spitze des Veteranenvereins

An der Spitze des Vereins steht weiterhin Gerhard Wenzel, um die Finanzen kümmert sich Hannes Kraus, und Anton Müller bleibt Schriftführer. Erich Schmid fungiert nach wie vor als Fahnenträger, und neben Josef Fischer unterstützt ihn Josef Lehle als Zweiter Fahnenbegleiter. Zweiter Beisitzer bleibt Johann Drexel. Auch die beiden Kassenprüfer Hermann Hoffmann und Andreas Kugelmann wurden in ihren Ämtern bestätigt. Alle Wahlergebnisse waren einstimmig.

Ehrungen in Walkertshofen

Nachdem die letzten beiden Jahre keine Generalversammlungen stattfinden konnten, holte Wenzel nun die Ehrungen von verdienten Vereinsmitgliedern nach. Karl-Heinz Biber, Martin Lachenmayer und Josef Kobell wurden jeweils für ihre 50-jährige Vereinstreue ausgezeichnet. Auch Josef Strobel gehörte zu den Geehrten mit der gleichen Vereinszugehörigkeit, konnte allerdings nicht persönlich anwesend sein.

In seiner Ansprache erklärte Wenzel, dass die Kriegsgräbersammlung eingestellt werden habe müssen. Grund hierfür ist, dass sich niemand mehr für die Aufgabe gefunden habe. "Sollte sich wieder jemand dazu bereit erklären, können wir die Kriegsgräbersammlung wieder aufnehmen", so Wenzel.

Bedauert hat der Vereinsvorsitzende auch den Rückgang an Vereinsmitgliedern. Waren es im Jahr 2019 noch 163 Mitglieder, sind es mittlerweile nur noch 153. Dies führe auch dazu, dass die Einnahmen deutlich gegenüber den Ausgaben gesunken sind, so Kassenwart Hannes Kraus. Hinzu kommt, dass der Verein aufgrund kaum noch stattgefundener Veranstaltungen in den letzten beiden Jahren fast keine Einnahmen aus der Vermietung des vereinseigenen Toilettenwagens erzielen konnte. Allerdings stehe nun eine Sanierung des Kriegerdenkmals an, für das auch regelmäßig Kosten für die Pflege anfielen. Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl versprach, hierbei dem Verein finanziell unter die Arme zu greifen. Sie hob während ihrer Ansprache auch die Bedeutung von Freiheit und Frieden vor allem im Hinblick auf den Ukraine-Krieg hervor und wünschte sich, dass der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft nicht verloren gehe.

Vor der Versammlung fand am Kriegerdenkmal eine Gedenkfeier statt, an dem sich auch die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und des Schützenvereins beteiligten. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Walkertshofen.