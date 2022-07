Zwei Tage lang wird in Walkertshofen gefeiert

Das Dorffest der Musikkapelle Walkertshofen findet am 23. und 24. Juli auf dem Festplatz beim alten Lagerhaus statt.

Auch in Walkertshofen nimmt das öffentliche Leben nach den lähmenden Jahren der Corona-Pandemie wieder Fahrt auf: Am Wochenende, 23. und 24. Juli, wird in der Staudengemeinde erstmals wieder gefeiert.

Beim alten Lagerhaus am Bahnhof geht das Dorffest über die Bühne. Veranstalter ist der örtliche Musikverein, dessen Aktivitäten sich in den vergangenen Jahren auf einige sonntägliche Serenaden beschränkt hatten. Beim Dorffest dürfen sich die Besucher auf viel Blasmusik freuen. Der romantische Biergarten auf dem Platz vor dem Lagerhaus, unmittelbar am Ufer der Neufnach gelegen, bietet dafür die stimmungsvolle Kulisse.

Fester Bestandteil im Jahreskalender der Gemeinde

Das Dorffest am Lagerhaus, so Musikvereinsvorsitzender Adolf Hägele, solle nach der Premiere am 23. und 24. Juli in den kommenden Jahren ein fester Termin im sommerlichen Veranstaltungskalender von Walkertshofen werden. "Mit unserem Lagerhaus und dem vorgelagerten Festplatz haben wir jetzt optimale Bedingungen für Feste und Veranstaltungen aller Art - abseits der Durchgangsstraße und ohne jeglichen Verkehrslärm. Auch die erforderliche Infrastruktur - Küche und sanitäre Anlagen - ist hier ganzjährig vorhanden.“

So sieht das Programm aus

Zum Festauftakt am Samstag, 23. Juli, greifen die Musikerinnen und Musiker der gastgebenden Musikkapelle Walkertshofen ab 20 Uhr selber zu ihren Instrumenten. Dirigent Roland Dworschak verspricht: "Wir melden uns vor heimischem Publikum mit Pauken und Trompeten auf der Festbühne zurück!" Zum musikalischen Frühschoppen am Sonntag, 24. Juli, ist ab 11 Uhr die Blaskapelle aus dem benachbarten Scherstetten auf dem schmucken Walkertshofener Dorfplatz zu Gast. Die Musikanten um ihren Dirigenten und Frontmann Christoph Reiter revanchieren sich mit ihrem Besuch für ein Gastspiel ihrer Walkertshofener Kollegen beim Dorffest 2019. Nach dem Mittagstisch werden Kaffee und Kuchen serviert. Ab 14 Uhr unterhalten dann abwechselnd die Jugendkapelle Walkertshofen und die vereinseigenen Alphornbläser die Festgäste, die unter großen Sonnenschirmen den Klängen lauschen. Am späten Nachmittag klingt das Dorffest aus.

Die Bewirtung ihrer Gäste an den beiden Festtagen übernehmen die Helferinnen und Helfer des Musikvereins in Eigenregie. Sollte das Wetter eine Veranstaltung im Freien nicht erlauben, dann steht im Saal des Lagerhauses ein trockenes Ausweichquartier für das erste Walkertshofener Dorffest zur Verfügung. Der Platz rund um das ehemalige Lagerhaus und den historischen Bahnhof der Staudenbahn hat sich inzwischen zum beliebten zentralen Dorfplatz gemausert. Nach den Serenaden, der Maifeier und dem Dorffest soll dort am Vorabend des ersten Adventssonntags erstmals der Weihnachtsmarkt stattfinden.

