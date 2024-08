Wanderungen durch die Westlichen Wälder im September

Auch im September können die Westlichen Wälder bei verschiedenen Veranstaltungen erkundet werden. Vom Blick hinter die Kulissen des Fischacher Naturfreibads, einer Radtour ab Adelsried, einer Wanderung in Welden und einer Sternwanderung ab Diedorf.

Wegkreuze erzählen – Geführte Radtour rund um Adelsried

Stille Zeitzeugen menschlicher Schicksale und tiefer Frömmigkeit begegnen einem als schlichte Holzkreuze, Bildstöcke, Marterl oder Kapellen im gesamten Gemeindegebiet Adelsrieds. Die Geschichten und Gefühle, die sie uns von unseren Eltern und Großeltern erzählen, sollten nicht vergessen werden – sie gehören zur eigenen Geschichte, prägen unsere Wertvorstellungen und stärken die dörfliche Gemeinschaft. Diese Geschichten wurden gesammelt und sollen bei der geführten, 2,5 stündigen Radtour am Sonntag, 9. September, weitererzählt werden. Treffpunkt 10 Uhr am Rathausplatz. Anmeldung bei der Gemeinde Adelsried unter 08294 86920 bzw. per Mail unter info@adelsried.de.

Natürlich! Baden im Naturfreibad

Zu einem Blick hinter die Kulissen lädt das Naturfreibad am Sonntag, 8. September um 11 Uhr ein. Andreas Fischer und Werner Schenk erläutern bei der einstündigen Führung das Selbstreinigungsverfahren des Naturfreibades in Fischach, welches der Natur abgeschaut wurde und auf chemische Zusätze verzichten kann. Im Anschluss besteht eine Einkehrmöglichkeit mit Kaffee, Kuchen sowie deftigen Speisen am Naturbad-Kiosk. Treffpunkt am Naturfreibad Fischach. Anmeldung bis spätestens 5. September über ReAL West unter 08236 962149 (Anrufbeantworter) und info@realwest.de.

Meditationsweg Welden „Mein Leben – ein Geschenk“

Barbara Kugelmann begleitet die gemeinsame Wanderung auf dem Weldener Mediationsweg. Zeit zum Durchatmen, Ruhe finden, Natur genießen und zum Gedankenaustausch. Treffpunkt ist am Donnerstag, 12. September, um 14 Uhr am Rathaus in Welden. Die Wanderung dauert ca. 2,5-3 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos und Spenden gehen zugunsten des Karmelitinnenklosters. Um Anmeldung bei Barbara Kugelmann unter 08293 909290 wird gebeten.

Sternenwanderung im Schmuttertal

Nach einer kurzen Einführung in der Sternwarte Diedorf geht am Samstag, 14. September, um 19 Uhr auf dem „Planetenweg“ im Schmuttertal zum Umweltzentrum. Unterwegs erfährt man viel Wissenswertes über Planeten und Sterne. Ein Shuttle-Bus bringt die Teilnehmer anschließend zurück zur Sternwarte. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Kosten inklusive Shuttle-Bus sind für Erwachsene 10 Euro / Kinder und Jugendliche 6 Euro. Anmeldung bis spätestens 10. September beim Umweltzentrum Diedorf unter 08238 3004 27 und per Mail umweltzentrum@markt-diedorf.de. (AZ)