So läuft der bundesweite Warntag heute im Landkreis Augsburg ab

Bundesweit werden am Donnerstag, 12. September, verschiedene Warnsysteme für den Bevölkerungsschutz getestet. Um 11 Uhr sollen Testwarnungen über verschiedene Kanäle erfolgen, um die Funktionalität der Systeme zu überprüfen und aufeinander abzustimmen. „Erst vor wenigen Monaten hat sich bei der Hochwasserkatastrophe gezeigt, wie schnell und verheerend eine Gefahrenlage eintreten kann“, sagt Landrat Martin Sailer. In so einer Lage sei es von enormer Wichtigkeit, dass Katastrophenschutzsirenen und alle weiteren Warnkanäle zuverlässig funktionieren und dass die Warnsignale von Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen und richtig verstanden werden. Hierfür seien regelmäßige Warntests, auch zum Zwecke der Sensibilisierung, unerlässlich. Neben den rund 180 Sirenen für den Katastrophenschutz befinden sich im Landkreisgebiet zudem rund 80 Sirenen, die bislang nur zur Alarmierung der Feuerwehr eingesetzt und jeden ersten Samstag im Monat getestet werden. Diese Anlagen werden am 12. September nicht getestet.

Wie klingen Katastrophenschutz-Sirenen?

Ertönt etwa eine Minute lang ein andauernd auf- und abschwellender Heulton, soll er die Bevölkerung dazu veranlassen, auf Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen zu achten und andere Personen zu unterstützen. In Durchsagen über Radio und Fernsehen erhält man im Anschluss auf den Sirenenton alle wichtigen Informationen und Handlungshinweise.

Einer der wichtigsten Sirenentöne ist der der Alarm bei Feuer, der zur Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehren dient. Das Signal ist ein dreimal in der Höhe gleichbleibender Ton von je zwölf Sekunden Dauer, mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen. Auch der Alarm, der die Bevölkerung veranlassen soll, anlässlich schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Sicherheit auf Rundfunkdurchsagen zu achten, zählt dazu. Das Signal ist ein Heulton von einer Minute Dauer.

Icon Vergrößern Oben abgebildet der Feueralarm. Darunter der Heulton, der vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit warnt. Foto: Landratsamt Augsburg Icon Schließen Schließen Oben abgebildet der Feueralarm. Darunter der Heulton, der vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit warnt. Foto: Landratsamt Augsburg

Katastrophenschutz-Sirenen sollen die Bürgerinnen und Bürger in Bereichen warnen, die besonders gefährdet oder in der Umgebung von Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotenzial wie Kernkraftwerken oder Betrieben, die Gefahrstoffe verarbeiten, sind. Das ist auch der Grund, warum es diese Sirenen nicht in jeder Kommune, sondern vorrangig im Umkreis der genannten Betriebe gibt. Im Landkreis Augsburg befinden sich diese Bereiche im Norden und im Nord-Westen, da dort entsprechende Chemiebetriebe angesiedelt sind.

Mobile Lautsprecheranlagen kommen zum Einsatz

Zusätzlich zu den Sirenen gibt es im Landkreis 20 schnell einsetzbare Mobile Lautsprecheranlagen, sogenannte Mobelas, die Durchsagen ermöglichen und auch als mobile Sirene fungieren können. Diese Lautsprecheranlagen sind bei mehreren Feuerwehren stationiert und können schnell auf Fahrzeugen der Feuerwehr befestigt werden. Auf diese Art und Weise kann die Bevölkerung zum Beispiel bei der Freisetzung von luftgetragenen Schadstoffen, bei Trinkwasserverunreinigung oder bei drohenden Hochwasserereignissen gewarnt werden. Für bestimmte Ereignisse sind bereits Fahrtrouten vordefiniert, sodass ein möglichst schneller und effektiver Einsatz stattfinden kann.

Nina informiert direkt auf das Handy

Als weitere Warnmöglichkeit, um die Bürgerinnen und Bürger neben Radio- und Lautsprecherdurchsagen sowie Sirenen schnell und effizient über eine Gefahrenlage zu informieren, kommt das Warnsystem „Cell Broadcast“ zum Einsatz. Dabei werden Kurznachrichten mit Gefahrenhinweisen an Mobiltelefone verschickt, die in dem jeweiligen Gefahrenbereich eingebucht und angeschaltet sind. Die Nachricht wird im Auftrag der Katastrophenschutzbehörden von den Mobilfunkanbietern in die einzelnen Empfangszellen gesendet und ist für die Empfangenden kostenfrei. Außerdem gibt es etwa die kostenfreie Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Nina. Dieser Dienst wird am 12. September ebenfalls getestet. Wer Nina installiert hat, wird durch eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone über Gefahren informiert und erhält konkrete Verhaltenshinweisen für den Selbstschutz. Nach dem Probealarm erfolgt keine Entwarnung. (AZ)

Informationen im Internet Alle Informationen zu „Cell Broadcast“ sind online unter www.bbk.bund.de zu finden.

Alle Informationen zu Nina finden Interessierte unter www.landkreis-augsburg.de/nina