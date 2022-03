Warschau

17:59 Uhr

Diplomat betont bei Treffen: Ukraine braucht dringend Lebensmittel

Hilfstransport Ukraine Polen Vor der ukrainischen Botschaft in Warschau haben Menschen Blumen abgelegt.

Plus Wie bringt man sicher Hilfsgüter in die Ukraine? Ein Diplomat gibt dem Großaitinger Arzt Karl Golczyk wertvolle Tipps für weitere Hilfe aus dem Augsburger Land.

Von Felicitas Lachmayr

Blumen säumen den Gehweg. Menschen haben sie vor der ukrainischen Botschaft im Zentrum von Warschau niedergelegt. Kerzen brennen. Dutzende Schilder rufen zur Solidarität mit der Ukraine auf. „No more war“ steht auf dem einem, „Pray for Ukraine“ auf dem anderen. Auch Bilder des russischen Präsidenten Wladimir Putin liegen am Boden – mit der Forderung, er möge verschwinden. Vor dem Eingang haben sich mehrere Menschen versammelt. Polizisten beobachten die Lage.

